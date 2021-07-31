В Белоруссии в 2022 году планируют использовать собственную антиковидную вакцину

В Белоруссии разработали прототип собственной антиковидной вакцины. Видео © Телеграм-канал ATN_News

Белорусские учёные разработали прототип собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков.

"На сегодняшний день прототип вакцины создан, её называют по-иному кандидатской вакциной. Теперь остаётся её проверить на животных, пройти доклинические и клинические испытания", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Гусаков также выразил надежду, что уже в 2022 году препарат будет использоваться для массовой иммунизации населения.