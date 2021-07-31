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В Белоруссии в 2022 году планируют использовать собственную антиковидную вакцину

Прототип препарата называют кандидатской вакциной, его ещё предстоит проверить на животных, а также в доклинических и клинических испытаниях.

31 июля, 17:46

Фото © Pixabay

В Белоруссии разработали прототип собственной антиковидной вакцины. Видео © Телеграм-канал ATN_News

Белорусские учёные разработали прототип собственной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков.

"На сегодняшний день прототип вакцины создан, её называют по-иному кандидатской вакциной. Теперь остаётся её проверить на животных, пройти доклинические и клинические испытания", — сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

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Гусаков также выразил надежду, что уже в 2022 году препарат будет использоваться для массовой иммунизации населения.

Как уже сообщал Лайф, в середине июня текущего года в Белоруссии стартовали испытания собственной антиковидной вакцины. В её создании принимали участие пять лабораторий республики, в общей сложности — 50 человек. По словам заведующего лабораторией, в этом деле белорусские учёные не обошлись без опыта зарубежных коллег, в частности, специалисты консультировались с российскими исследователями.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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Комментариев: 1

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Еby Ноhloskot31 июля, 20:30

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