Общежитие нижегородского медуниверситета горит уже на площади тысяча квадратов

Площадь пожара в общежитии нижегородского медуниверситета увеличилась до 1000 кв. м. Видео © МЧС России

Площадь возгорания в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде составляет 1000 квадратных метров. Об этом Лайфу сообщил источник.

Стало известно, что двоих человек доставили в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения". На месте ЧП работает 73 человека и 35 единиц техники.

Как ранее сообщал Лайф, пожар произошёл в одной из комнат на четвёртом этаже. Огонь перешёл на чердак. Причины произошедшего пока не сообщаются.