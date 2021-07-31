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Общежитие нижегородского медуниверситета горит уже на площади тысяча квадратов

Двоих пострадавших госпитализировали в больницу. Специалисты продолжают работу на месте ЧП.

31 июля, 17:40

Фото © МЧС России

Площадь пожара в общежитии нижегородского медуниверситета увеличилась до 1000 кв. м. Видео © МЧС России

Площадь возгорания в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде составляет 1000 квадратных метров. Об этом Лайфу сообщил источник.

Стало известно, что двоих человек доставили в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения". На месте ЧП работает 73 человека и 35 единиц техники.

Как ранее сообщал Лайф, пожар произошёл в одной из комнат на четвёртом этаже. Огонь перешёл на чердак. Причины произошедшего пока не сообщаются.

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Напомним, что из здания общежития спасено 25 человек, эвакуировано — 65. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по рангу пожара № 3.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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