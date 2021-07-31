В Грузии нашли мёртвой загадочно пропавшую гражданку Австралии
По словам её подруги, в пятницу вечером Шанай долго разговаривала с ней по телефону, гуляя в парке. В какой-то момент девушка выкрикнула просьбу о помощи, звонок прервался.
Шанай Брук. Фото © Facebook / Shanae Brooke
Спустя сутки поисков грузинские спасатели обнаружили тело загадочно пропавшей австралийки Шанай Брук. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на заявление МВД.
"По существующей информации, пропавшая гражданка Австралии найдена мёртвой. Дополнительные детали пока не известны", — указано в релизе.
Ранее подруга Брук распространила в соцсетях информацию о её исчезновении. Женщина рассказала, что австралийка, работавшая в Грузии учителем, вечером 30 июля находилась в парке "Мтацминда" в Тбилиси и долго разговаривала с ней по телефону. В какой-то момент на иностранку напали, женщина успела даже крикнуть о помощи, после чего связь прервалась.
Ранее Лайф сообщал, что в Карелии нашли тело пропавшей женщины, спрятанное в тумбочке на дне озера. Позже в убийстве сознался сожитель погибшей, который, по слухам, периодически избивал её. У погибшей осталось двое малолетних детей.
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