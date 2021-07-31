НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Грузии нашли мёртвой загадочно пропавшую гражданку Австралии

По словам её подруги, в пятницу вечером Шанай долго разговаривала с ней по телефону, гуляя в парке. В какой-то момент девушка выкрикнула просьбу о помощи, звонок прервался.

31 июля, 17:28
8087
<p>Шанай Брук. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158745311258205&set=pb.779243204.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Shanae Brooke</a></p>

Шанай Брук. Фото © Facebook / Shanae Brooke

Спустя сутки поисков грузинские спасатели обнаружили тело загадочно пропавшей австралийки Шанай Брук. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на заявление МВД.

"По существующей информации, пропавшая гражданка Австралии найдена мёртвой. Дополнительные детали пока не известны", — указано в релизе.

Тело младенца нашли в пруду загородного клуба в Новой Москве

Тело младенца нашли в пруду загородного клуба в Новой Москве

Ранее подруга Брук распространила в соцсетях информацию о её исчезновении. Женщина рассказала, что австралийка, работавшая в Грузии учителем, вечером 30 июля находилась в парке "Мтацминда" в Тбилиси и долго разговаривала с ней по телефону. В какой-то момент на иностранку напали, женщина успела даже крикнуть о помощи, после чего связь прервалась.

Ранее Лайф сообщал, что в Карелии нашли тело пропавшей женщины, спрятанное в тумбочке на дне озера. Позже в убийстве сознался сожитель погибшей, который, по слухам, периодически избивал её. У погибшей осталось двое малолетних детей.

Жительницу Кузбасса расчленили, расфасовали по пакетам и выкинули на улицу

Жительницу Кузбасса расчленили, расфасовали по пакетам и выкинули на улицу

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Саакашвили назвал туристов из России виновными в распространении ковида в Грузии

29 июля, 16:02

В Брянской области из-за урагана без электричества остался 21 населённый пункт

сегодня в 20:43

"Все дороги ведут в Ухань": В США представили новые доказательства лабораторного происхождения ковида

сегодня в 21:40

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1