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Минимум трое полицейских пострадали на митинге против санитарных пропусков в Париже

Акция протеста проходила мирно до тех пор, пока к демонстрантам не присоединились радикалы из Black blocs. Хулиганы начали забрасывать силовиков бутылками, фаерами и петардами.

31 июля, 17:00

Минимум трое полицейских пострадали на митинге против санитарных пропусков в Париже. Видео © Соцсети

В Париже как минимум трое полицейских пострадали на сегодняшней манифестации против введения во Франции санитарных пропусков. Об этом сообщает телеканал BFM TV, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что акция, которая стартовала у станции метро "Вилье", изначально проходила мирно. Однако позже к демонстрантам присоединились радикалы из Black blocs. Хулиганы начали забрасывать полицию бутылками, фаерами и петардами. В ответ силовикам пришлось распылить слезоточивый газ и использовать водомёты.

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Ранее Лайф рассказывал, что в ходе сегодняшнего шествия толпа протестующих начала открыто провоцировать правоохранителей: освистала сотрудников и кидала в них бутылки, скандируя "Свободу!", а также лозунги "Диктатора — в тюрьму!" и "Макрон, нам не нужен твой пропуск!".

Напомним, что 12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении в стране обязательной вакцинации против коронавируса для ряда категорий граждан. Также глава республики сообщил о вступающих в силу 9 августа новых требованиях, в соответствии с которыми французам потребуется специальный санитарный пропуск для доступа в рестораны, бары, торговые центры, самолёты и поезда дальнего следования. В документе должна будет присутствовать отметка о прохождении полной вакцинации или наличии отрицательного теста на коронавирус.

Дубинки и газ: Во Франции проходят жёсткие митинги против карантинных ограничений

Дубинки и газ: Во Франции проходят жёсткие митинги против карантинных ограничений

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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