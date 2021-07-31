Минимум трое полицейских пострадали на митинге против санитарных пропусков в Париже. Видео © Соцсети

В Париже как минимум трое полицейских пострадали на сегодняшней манифестации против введения во Франции санитарных пропусков. Об этом сообщает телеканал BFM TV, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что акция, которая стартовала у станции метро "Вилье", изначально проходила мирно. Однако позже к демонстрантам присоединились радикалы из Black blocs. Хулиганы начали забрасывать полицию бутылками, фаерами и петардами. В ответ силовикам пришлось распылить слезоточивый газ и использовать водомёты.

Ранее Лайф рассказывал, что в ходе сегодняшнего шествия толпа протестующих начала открыто провоцировать правоохранителей: освистала сотрудников и кидала в них бутылки, скандируя "Свободу!", а также лозунги "Диктатора — в тюрьму!" и "Макрон, нам не нужен твой пропуск!".