В "Роскосмосе" перечислили варианты создания новой космической станции

Пока нет какой-либо информации о строительстве российской орбитальной станции, поскольку ещё даже не решён ряд вопросов в контексте проектирования нового объекта. Но есть определённые предложения. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал советник директора "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.

По словам советника, Международная космическая станция "не вечна" и надо думать, что "делать дальше". Прорабатываются различные варианты, но пока никакой конкретики не было внесено в эскиз проекта.

"Было несколько предложений: делать станцию, отталкиваясь от МКС, делать её примерно на тех же орбитах или на других высотах. Обсуждали плюсы и минусы, после чего дали поручение прорабатывать дальше этот вопрос", — отметил Крикалёв.