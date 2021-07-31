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В "Роскосмосе" перечислили варианты создания новой космической станции

Специалисты пока прорабатывают вопросы проектирования, поскольку МКС "не вечна".

31 июля, 16:48
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/roscosmos/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roscosmos</a></p>

Фото © Flickr / Roscosmos

Пока нет какой-либо информации о строительстве российской орбитальной станции, поскольку ещё даже не решён ряд вопросов в контексте проектирования нового объекта. Но есть определённые предложения. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал советник директора "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.

По словам советника, Международная космическая станция "не вечна" и надо думать, что "делать дальше". Прорабатываются различные варианты, но пока никакой конкретики не было внесено в эскиз проекта.

"Было несколько предложений: делать станцию, отталкиваясь от МКС, делать её примерно на тех же орбитах или на других высотах. Обсуждали плюсы и минусы, после чего дали поручение прорабатывать дальше этот вопрос", — отметил Крикалёв.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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