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Борис Джонсон с молодой женой ждут рождения второго ребёнка

В апреле 2020 года в семье английского политика родился сын Уилфред. Для его 33-летней супруги он стал первенцем.

31 июля, 16:43
<p>Борис Джонсон и его супруга Кэрри. Фото © ТАСС / EPA / John Sibley / POOL</p>

Борис Джонсон и его супруга Кэрри. Фото © ТАСС / EPA / John Sibley / POOL

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Кэрри ждут рождения ещё одного ребёнка. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на закрытую страницу 33-летней жены политика, которую она ведёт в "Инстаграме".

"Я чувствую, что мне невероятно повезло вновь забеременеть, но я также очень сильно нервничала", — написала Кэрри под фотографией игрушки в виде детской коляски, признавшись, что в начале текущего года у неё произошёл выкидыш.

Скриншот c инстаграм-аккаунта Кэрри Джонсон. © instagram

Скриншот c инстаграм-аккаунта Кэрри Джонсон. © instagram

Жена английского премьера отметила, что появление малыша ожидается к Рождеству.

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Напомним, в апреле 2020 года у Бориса и Кэрри родился сын Уилфред Лори Николас. Для жены политика это первый ребёнок, а вот для премьер-министра — пятый. У Джонсона есть ещё четверо детей от предыдущих отношений, также, по некоторым данным, у 57-летнего премьера есть ещё одна внебрачная дочь. При этом сам Борис никогда не раскрывал точное число своих наследников.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. У членов королевской семьи родилась дочь. Малышку назвали в честь принцессы Дианы. После появления на свет девочки королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой уже в 11-й раз.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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