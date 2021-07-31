Борис Джонсон с молодой женой ждут рождения второго ребёнка

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Кэрри ждут рождения ещё одного ребёнка. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на закрытую страницу 33-летней жены политика, которую она ведёт в "Инстаграме".

"Я чувствую, что мне невероятно повезло вновь забеременеть, но я также очень сильно нервничала", — написала Кэрри под фотографией игрушки в виде детской коляски, признавшись, что в начале текущего года у неё произошёл выкидыш.

Скриншот c инстаграм-аккаунта Кэрри Джонсон. © instagram

Жена английского премьера отметила, что появление малыша ожидается к Рождеству.



Напомним, в апреле 2020 года у Бориса и Кэрри родился сын Уилфред Лори Николас. Для жены политика это первый ребёнок, а вот для премьер-министра — пятый. У Джонсона есть ещё четверо детей от предыдущих отношений, также, по некоторым данным, у 57-летнего премьера есть ещё одна внебрачная дочь. При этом сам Борис никогда не раскрывал точное число своих наследников.