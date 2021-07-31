Борис Джонсон с молодой женой ждут рождения второго ребёнка
В апреле 2020 года в семье английского политика родился сын Уилфред. Для его 33-летней супруги он стал первенцем.
Борис Джонсон и его супруга Кэрри. Фото © ТАСС / EPA / John Sibley / POOL
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Кэрри ждут рождения ещё одного ребёнка. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на закрытую страницу 33-летней жены политика, которую она ведёт в "Инстаграме".
"Я чувствую, что мне невероятно повезло вновь забеременеть, но я также очень сильно нервничала", — написала Кэрри под фотографией игрушки в виде детской коляски, признавшись, что в начале текущего года у неё произошёл выкидыш.
Скриншот c инстаграм-аккаунта Кэрри Джонсон. © instagram
Жена английского премьера отметила, что появление малыша ожидается к Рождеству.
Напомним, в апреле 2020 года у Бориса и Кэрри родился сын Уилфред Лори Николас. Для жены политика это первый ребёнок, а вот для премьер-министра — пятый. У Джонсона есть ещё четверо детей от предыдущих отношений, также, по некоторым данным, у 57-летнего премьера есть ещё одна внебрачная дочь. При этом сам Борис никогда не раскрывал точное число своих наследников.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. У членов королевской семьи родилась дочь. Малышку назвали в честь принцессы Дианы. После появления на свет девочки королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой уже в 11-й раз.
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