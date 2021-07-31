Билли Айлиш выпустила второй студийный альбом Happier than ever
На пластинке 16 треков. Певица создала её вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом.
Билли Айлиш. Фото © Instagram / billieeilish
Известная американская певица Билли Айлиш представила свой второй студийный альбом Happier than ever, который уже вышел на всех цифровых музыкальных площадках.
В пластинку вошло 16 треков. 19-летняя поп-звезда записала альбом вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом, который ранее помогал ей записать и выпустить дебютный сборник When we all fall asleep, where do we go? в 2019 году.
"Это было классно", — поделилась Айлиш своими впечатлениями о работе над альбомом в беседе с редакцией Apple Music.
Отмечается, что новая пластинка звучит более открыто и позитивно, чем первый альбом, хотя в песнях артистка поднимает не самые простые темы. Так, в треке Overheated Айлиш размышляет о принятии себя, а в Male fantasy понимает, что больше не имеет ничего общего со старым другом.
Ранее Лайф рассказывал, что Билли Айлиш впервые снялась в белье и показала таинственную татуировку. Артистка предстала для съёмки в глянце в новом образе — с белыми волосами. Фотосессия связана с треком певицы, который рассказывает об абьюзе несовершеннолетних девочек.
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