Билли Айлиш выпустила второй студийный альбом Happier than ever

Известная американская певица Билли Айлиш представила свой второй студийный альбом Happier than ever, который уже вышел на всех цифровых музыкальных площадках.

В пластинку вошло 16 треков. 19-летняя поп-звезда записала альбом вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом, который ранее помогал ей записать и выпустить дебютный сборник When we all fall asleep, where do we go? в 2019 году.

"Это было классно", — поделилась Айлиш своими впечатлениями о работе над альбомом в беседе с редакцией Apple Music.

Отмечается, что новая пластинка звучит более открыто и позитивно, чем первый альбом, хотя в песнях артистка поднимает не самые простые темы. Так, в треке Overheated Айлиш размышляет о принятии себя, а в Male fantasy понимает, что больше не имеет ничего общего со старым другом.