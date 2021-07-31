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Билли Айлиш выпустила второй студийный альбом Happier than ever

На пластинке 16 треков. Певица создала её вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом.

31 июля, 16:33
<p>Билли Айлиш. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/billieeilish/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">billieeilish</a></p>

Билли Айлиш. Фото © Instagram / billieeilish

Известная американская певица Билли Айлиш представила свой второй студийный альбом Happier than ever, который уже вышел на всех цифровых музыкальных площадках.

В пластинку вошло 16 треков. 19-летняя поп-звезда записала альбом вместе с братом Финнеасом О’Коннеллом, который ранее помогал ей записать и выпустить дебютный сборник When we all fall asleep, where do we go? в 2019 году.

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"Это было классно", — поделилась Айлиш своими впечатлениями о работе над альбомом в беседе с редакцией Apple Music.

Отмечается, что новая пластинка звучит более открыто и позитивно, чем первый альбом, хотя в песнях артистка поднимает не самые простые темы. Так, в треке Overheated Айлиш размышляет о принятии себя, а в Male fantasy понимает, что больше не имеет ничего общего со старым другом.

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Ранее Лайф рассказывал, что Билли Айлиш впервые снялась в белье и показала таинственную татуировку. Артистка предстала для съёмки в глянце в новом образе — с белыми волосами. Фотосессия связана с треком певицы, который рассказывает об абьюзе несовершеннолетних девочек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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