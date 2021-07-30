Пьяная от счастья: Бузова расплакалась при виде крыш в Греции, но ещё больше вопросов вызвала её неразборчивая речь

Пока певица восхищалась видами на заветные крыши, фанаты заподозрили, что эмоциональность Ольги — последствия пары бокалов.