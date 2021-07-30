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Пьяная от счастья: Бузова расплакалась при виде крыш в Греции, но ещё больше вопросов вызвала её неразборчивая речь

Пока певица восхищалась видами на заветные крыши, фанаты заподозрили, что эмоциональность Ольги — последствия пары бокалов.

30 июля, 10:00

Кадр из видео © Instagram / buzova86

Пару дней назад Ольга улетела в страну своей мечты. Куда именно — долго молчала, но по фотографиям сразу стало понятно, что девушка отдыхает в Греции. Но даже не Афины были целью путешествия, уже долгие годы певица и телеведущая мечтала посетить местный остров Тира, известный среди туристов как Санторини. Увидев виды с картинок вживую, Бузова выдала весьма интересную реакцию.

И самые настоящие слёзы счастья 😭🥰 не передать свои ощущения... Голубые крыши 💙💙💙… Просто нет слов 🤫

buzova86

Кадры из видео © Instagram / buzova86

Без контекста слушать восхищения Ольги ну очень смешно. На деле же девушку можно понять: некоторые люди десятилетиями мечтают попасть в Грецию, чтобы побывать в посёлке Ия. Из-за местного рельефа деревушка с домами, построенными чуть ли не друг на друге, выглядит очень колоритно. Но особое внимание привлекают те самые белые дома с голубыми крышами. Стоит вбить в Google запрос "Санторини", первым делом пользователю покажут именно их.

Фото © Instagram / elysann

Фото © Instagram / elysann

Вот только пока Бузова проливала слёзы от голубых крыш, в комментариях подписчики не могли понять, что происходит. Кто-то удивлялся, что девушка исполнила свою мечту только "на четвёртом десятке", другие просили рассказать про те крыши, ведь на видео их разглядеть было сложно. Но больше всего комментариев — с предположением о том, что певица просто немного выпила, вот её и пробило на эмоции.

Оля, а что такого особенного в этой крыше? Расскажи, пожалуйста. Вижу слёзы, но не могу ничего понять...

kristinka__i

У меня на сарае тоже голубая крыша — плачу 😢😂

elena_ziablina

КОГДА БАХНУЛА КОНЬЯКУ за завтраком!

konfeta1303

Закусывать надо

white71231

Не горит и не тонет: Скандалы из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее

Не горит и не тонет: Скандалы из биографии Ольги Бузовой, которые сделали её сильнее

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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