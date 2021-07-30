Кристина Асмус показала в камеру грудь, обтянутую мокрой тканью, претендуя на звание звезды 18+

Кристина Асмус решила не сдерживать себя и показала в "Инстаграме" яркий откровенный снимок, который вызвал у поклонников недоумение и шок. 33-летняя звезда "Интернов" предстала перед камерой в тонкой мокрой майке, которая облегала её грудь.

Фото © Instagram / asmuskristina

Артистка начесала волосы, накрасила веки в тон футболки и с полуулыбкой смотрела вперёд. "Жарко", — подписала фото звезда, которая отправилась на Шри-Ланку на съёмки фильма "Булки".

Фото © Instagram / asmuskristina

Фото получилось настолько откровенным, что пользователи были поражены, что соцсеть его ещё не удалила. Юзеры предположили, что Кристина таким образом даёт понять, что она "в активном поиске", и сочли, что выкладывать такой откровенный кадр на всеобщее обозрение — это перебор.

Так сильно одиноко?.. natalya.mityukova

Действительно, жарковато😅 tawelllyn

Фото © Instagram / asmuskristina

Зря такие фото vasilius005

Зачем? После фильма "Текст" уже не принципиально?? yannik2007_