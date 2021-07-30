Кристина Асмус показала в камеру грудь, обтянутую мокрой тканью, претендуя на звание звезды 18+
Поклонники решили, что артистке после развода стало так одиноко, что она отважилась на подобный кадр.
Кристина Асмус решила не сдерживать себя и показала в "Инстаграме" яркий откровенный снимок, который вызвал у поклонников недоумение и шок. 33-летняя звезда "Интернов" предстала перед камерой в тонкой мокрой майке, которая облегала её грудь.
Артистка начесала волосы, накрасила веки в тон футболки и с полуулыбкой смотрела вперёд. "Жарко", — подписала фото звезда, которая отправилась на Шри-Ланку на съёмки фильма "Булки".
Фото получилось настолько откровенным, что пользователи были поражены, что соцсеть его ещё не удалила. Юзеры предположили, что Кристина таким образом даёт понять, что она "в активном поиске", и сочли, что выкладывать такой откровенный кадр на всеобщее обозрение — это перебор.
Так сильно одиноко?..
Действительно, жарковато😅
Зря такие фото
Зачем? После фильма "Текст" уже не принципиально??
Напомним, что в 2020 году Кристина Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым, с которым прожила в браке семь лет и воспитывала дочь. Ранее поклонники предполагали, что причиной могла послужить постельная сцена актрисы в фильме "Текст", из-за которой Гарика стали травить в соцсетях.
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