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Кристина Асмус показала в камеру грудь, обтянутую мокрой тканью, претендуя на звание звезды 18+

Поклонники решили, что артистке после развода стало так одиноко, что она отважилась на подобный кадр.

30 июля, 16:09

Фото © Instagram / asmuskristina

Кристина Асмус решила не сдерживать себя и показала в "Инстаграме" яркий откровенный снимок, который вызвал у поклонников недоумение и шок. 33-летняя звезда "Интернов" предстала перед камерой в тонкой мокрой майке, которая облегала её грудь.

Фото © Instagram / asmuskristina

Фото © Instagram / asmuskristina

Артистка начесала волосы, накрасила веки в тон футболки и с полуулыбкой смотрела вперёд. "Жарко", — подписала фото звезда, которая отправилась на Шри-Ланку на съёмки фильма "Булки".

Фото © Instagram / asmuskristina

Фото © Instagram / asmuskristina

Фото получилось настолько откровенным, что пользователи были поражены, что соцсеть его ещё не удалила. Юзеры предположили, что Кристина таким образом даёт понять, что она "в активном поиске", и сочли, что выкладывать такой откровенный кадр на всеобщее обозрение — это перебор.

Так сильно одиноко?..

natalya.mityukova

Действительно, жарковато😅

tawelllyn

Фото © Instagram / asmuskristina

Фото © Instagram / asmuskristina

Зря такие фото

vasilius005

Зачем? После фильма "Текст" уже не принципиально??

yannik2007_

Напомним, что в 2020 году Кристина Асмус развелась с юмористом Гариком Харламовым, с которым прожила в браке семь лет и воспитывала дочь. Ранее поклонники предполагали, что причиной могла послужить постельная сцена актрисы в фильме "Текст", из-за которой Гарика стали травить в соцсетях.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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