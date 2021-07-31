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Вышел клип на кавер хита Свиридовой про розового фламинго с участием Гудкова и Понасенкова

По словам певицы, произведение получилось очень разным, но вместе с тем "очень смешным и трогательным".

31 июля, 15:38

Фото © Instagram / alenasviridova

Свиридова поохотилась на розового фламинго в клипе с участием Гудкова и Понасенкова. Видео © Instagram / alenasviridova

Певица Алёна Свиридова записала кавер на песню "Розовый фламинго" вместе с участниками группы Cream Soda. Она опубликовала пост в "Инстаграме" с кусочком ролика.

События видеоклипа на хит 90-х происходят в России царских времён, где компания друзей, возглавляемая Свиридовой в образе дворянской особы, организует шуточную охоту на лжефламинго в исполнении российского актёра Никиты Кукушкина. Помимо него в съёмках участвовали Александр Гудков, Евгений Понасенков и другие.

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"Песня "Розовый фламинго" перерождается. В 2021 году в абсолютно новом прочтении. Моя любимая группа "Крем-сода" и компания "Чикен карри" произвели на свет совершенно другого "Розового фламинго". Дикого, великого и ужасного! И очень смешного, и трогательного", — поделилась Свиридова с подписчиками.

Зрители положительно оценили идею и её реализацию. Некоторые подписчики повеселились, наблюдая за происходящим в клипе. Полную версию можно посмотреть здесь.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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