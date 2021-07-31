В турецком Бодруме из-за лесных пожаров вновь эвакуировали туристов из трёх отелей
Сообщается, что новый очаг возгорания образовался в районе Умурча, затем дошёл до района Ичмелер. Были ли среди отдыхающих граждане РФ, пока не известно.
Фото © Twitter / aa_balkans
Туристы из трёх пятизвёздочных отелей в турецком Бодруме были эвакуированы из-за нового очага возгорания вблизи курортной зоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Турции.
"Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12:40 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа), затем он дошёл до района Ичмелер. Из соображений безопасности при содействии сотрудников жандармерии были эвакуированы постояльцы трёх пятизвёздочных отелей", — уточнил собеседник агентства.
Были ли среди эвакуированных постояльцев гостиниц россияне, пока не известно. Сейчас спасатели бросили все силы на ликвидацию новых очагов возгорания. Отмечается, что угрозы для местных жителей или отдыхающих нет.
Ранее Лайф рассказывал, что в Бодруме из-за пожаров эвакуировали отель с сотней россиян. 29 июля там загорелся прилегающий к корпусам лес. К счастью, огонь удалось быстро ликвидировать, уже вечером туристы вернулись в отели.
Напомним, природные пожары в Турции добрались и до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло несколько человек, пострадало более 180.
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