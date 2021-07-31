В турецком Бодруме из-за лесных пожаров вновь эвакуировали туристов из трёх отелей

Туристы из трёх пятизвёздочных отелей в турецком Бодруме были эвакуированы из-за нового очага возгорания вблизи курортной зоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Турции.

"Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12:40 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа), затем он дошёл до района Ичмелер. Из соображений безопасности при содействии сотрудников жандармерии были эвакуированы постояльцы трёх пятизвёздочных отелей", — уточнил собеседник агентства.

Были ли среди эвакуированных постояльцев гостиниц россияне, пока не известно. Сейчас спасатели бросили все силы на ликвидацию новых очагов возгорания. Отмечается, что угрозы для местных жителей или отдыхающих нет.