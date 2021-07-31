Эрдоган раскрыл вероятную причину масштабных лесных пожаров в Турции
Глава республики призвал поймать всех причастных к трагедии и обеспечить им самое суровое наказание. Он также добавил, что восстановление деревьев на выжженной земле начнётся с первыми дождями.
Фото © Twitter / aykutactuel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможной причиной масштабных лесных пожаров стали преднамеренные поджоги. Слова лидера республики приводит агентство Anadolu в "Твиттере".
"Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, наш долг — поймать их и обеспечить самое суровое наказание", — сказал Эрдоган в ходе выступления в кризисном центре в Анталье, куда сегодня прибыл.
Лидер Турции также добавил, что восстановление лесов на выжженных территориях начнётся с первыми дождями.
Ранее в Сети появилось видео поджога травы, вызвавшего масштабные природные пожары в Турции. На кадрах видно, что двое мужчин подходят к деревьям, после чего разгорается сильное пламя, а сами неизвестные убегают. Пользователи соцсетей уже выдвинули версии о том, что злоумышленники связаны с курдскими сепаратистами.
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Напомним, природные пожары в Турции добрались и до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло несколько человек, пострадало более 180. И хотя местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет, некоторые отели начали эвакуировать своих постояльцев.
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