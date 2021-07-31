НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эрдоган раскрыл вероятную причину масштабных лесных пожаров в Турции

Глава республики призвал поймать всех причастных к трагедии и обеспечить им самое суровое наказание. Он также добавил, что восстановление деревьев на выжженной земле начнётся с первыми дождями.

31 июля, 14:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/aykutactuel/status/1420844627352080387" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aykutactuel</a></p>

Фото © Twitter / aykutactuel

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможной причиной масштабных лесных пожаров стали преднамеренные поджоги. Слова лидера республики приводит агентство Anadolu в "Твиттере".

"Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, наш долг — поймать их и обеспечить самое суровое наказание", — сказал Эрдоган в ходе выступления в кризисном центре в Анталье, куда сегодня прибыл.

Россия выделила ещё пять самолётов и три вертолёта для борьбы с пожарами в Турции

Россия выделила ещё пять самолётов и три вертолёта для борьбы с пожарами в Турции

Лидер Турции также добавил, что восстановление лесов на выжженных территориях начнётся с первыми дождями.

Ранее в Сети появилось видео поджога травы, вызвавшего масштабные природные пожары в Турции. На кадрах видно, что двое мужчин подходят к деревьям, после чего разгорается сильное пламя, а сами неизвестные убегают. Пользователи соцсетей уже выдвинули версии о том, что злоумышленники связаны с курдскими сепаратистами.

Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил готовность РФ и дальше помогать Турции в тушении лесных пожаров

Путин в разговоре с Эрдоганом подтвердил готовность РФ и дальше помогать Турции в тушении лесных пожаров

Напомним, природные пожары в Турции добрались и до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин, Айдын. В результате удара стихии погибло несколько человек, пострадало более 180. И хотя местные власти заверяют, что никакой опасности для отдыхающих нет, некоторые отели начали эвакуировать своих постояльцев.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Минздрав уточнил данные о погибших в ДТП российских туристах в Турции

сегодня в 19:08

В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов

31 июля, 18:05

"Все дороги ведут в Ухань": В США представили новые доказательства лабораторного происхождения ковида

сегодня в 21:40

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1