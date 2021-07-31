Эрдоган раскрыл вероятную причину масштабных лесных пожаров в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможной причиной масштабных лесных пожаров стали преднамеренные поджоги. Слова лидера республики приводит агентство Anadolu в "Твиттере".

"Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, наш долг — поймать их и обеспечить самое суровое наказание", — сказал Эрдоган в ходе выступления в кризисном центре в Анталье, куда сегодня прибыл.

Лидер Турции также добавил, что восстановление лесов на выжженных территориях начнётся с первыми дождями.