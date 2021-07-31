НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Арестованный за убийство 15-летней школьницы самарский экс-полицейский частично признал вину

Следователи также заявили, что между мужчиной и девочкой не было близких отношений. Ход расследования уголовного дела контролирует областная прокуратура.

31 июля, 13:59
3602
<p>Фото из зала суда © Telegram / <a href="https://t.me/news63ru/14938" target="_blank" rel="noopener noreferrer">63.ru</a></p>

Фото из зала суда © Telegram / 63.ru

Бывший полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в посёлке Петра Дубрава, частично признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Самарской области.

"Он признал вину частично", — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Часто звонила в домофон: Убитая самарским полицейским девочка оказалась знакома с его семьёй

Часто звонила в домофон: Убитая самарским полицейским девочка оказалась знакома с его семьёй

Отмечается, что экс-правоохранитель расправился с девочкой в попытке скрыть следы ДТП после того, как сбил её на автомобиле. Следователи также заявили, что между арестованным и школьницей не было близких отношений. Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство". Ход расследования дела находится на контроле областной прокуратуры.

Как уже писал Лайф, суд арестовал самарского экс-полицейского, которого подозревают в убийстве 15-летней школьницы. Под стражей он пробудет по меньшей мере два месяца — до 30 сентября. Во время заседания мужчина плакал.

Школьный роман: За что подполковник полиции под Самарой мог убить 15-летнюю девушку

Школьный роман: За что подполковник полиции под Самарой мог убить 15-летнюю девушку

Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля в посёлке Петра Дубрава. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского. Он сознался в содеянном, а в прицепе его машины нашли окровавленные брюки. После случившегося он был уволен из органов.

Как стало известно Лайфу, убитая была знакома с семьёй экс-полицейского. Супруга подполковника знала её с семи лет. Женщина не может предположить, что могло произойти с её мужем, чтобы он совершил такое преступление.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Психолог раскрыл мотивы самарского экс-полицейского, убившего школьницу

31 июля, 15:56

Лихо повернул: Полицейский на служебном УАЗе сбил девушку в Иванове

вчера в 20:43

Покончил с жизнью ещё один полицейский, который защищал Капитолий при штурме

сегодня в 21:10

Десять государств готовятся отозвать признание Косова

сегодня в 21:57

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Новости партнеров

Layer 1