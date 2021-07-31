Арестованный за убийство 15-летней школьницы самарский экс-полицейский частично признал вину

Бывший полицейский, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в посёлке Петра Дубрава, частично признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Самарской области.

"Он признал вину частично", — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Отмечается, что экс-правоохранитель расправился с девочкой в попытке скрыть следы ДТП после того, как сбил её на автомобиле. Следователи также заявили, что между арестованным и школьницей не было близких отношений. Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство". Ход расследования дела находится на контроле областной прокуратуры.

Как уже писал Лайф, суд арестовал самарского экс-полицейского, которого подозревают в убийстве 15-летней школьницы. Под стражей он пробудет по меньшей мере два месяца — до 30 сентября. Во время заседания мужчина плакал.

Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля в посёлке Петра Дубрава. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского. Он сознался в содеянном, а в прицепе его машины нашли окровавленные брюки. После случившегося он был уволен из органов.