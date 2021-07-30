Жена самарского подполковника полиции, подозреваемого в убийстве школьницы, отрицает романтическую связь мужа с убитой в посёлке Петра Дубрава 15-летней девочкой. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах. Женщина отметила, что населённый пункт маленький и все друг друга знают, поэтому соседи сразу бы сообщили ей о связи супруга с несовершеннолетней.

Правоохранителям она рассказала, что живёт в посёлке всю жизнь и давно знает убитую девочку. По её словам, школьница часто звонила в их квартиру по домофону, чтобы ей открыли дверь в подъезд, так как у неё самой в квартире домофона не было. Женщина не может предположить, что могло произойти у её мужа, чтобы он совершил такое преступление. Она добавила, что конфликтов в семье и на работе у подполковника не было, угроз ему не поступало. Иногда он мог строго поговорить с сыновьями и выпить после работы. Жена полицейского отметила, что ходила к родственникам убитой девочки, чтобы предложить материальную помощь, в том числе и на похороны, но те отказались.

Кроме того, супруга рассказала, что последнее время муж находился в отпуске и за несколько часов до происшествия уехал на рыбалку. Она не провожала его, так как укладывала ребёнка спать. Перед рыбалкой он успел отвезти другого сына на занятия в автошколу. Когда женщина вышла из дома, то уже не было ни мужа, ни лодки, ни прицепа. Сейчас она находится в декретном отпуске. А до этого, как и тёща подозреваемого, работала в органах МВД.