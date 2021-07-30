Блинкен заявил об увольнении 182 сотрудников американских дипмиссий в России
Сокращения коснутся дипломатических объектов в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.
Фото © ТАСС / AP
Введённые Россией ограничения на наём граждан РФ и третьих стран приведут к увольнению 182 сотрудников дипломатических объектов США в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
"Мы глубоко опечалены тем, что эти действия заставят нас отпустить 182 местных сотрудников и десятки подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге", — сказал Блинкен и добавил, что эти меры серьёзно повлияют на деятельность дипмиссии США в России.
При этом он добавил, что Штаты "будут выполнять свои обязательства, продолжая преследовать предсказуемые и стабильные отношения с РФ".
Ранее посол США Джон Салливан заявлял, что американское посольство в Москве с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объёме из-за недостаточного количества сотрудников. Ему ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав на проблемы с выдачей виз.
Напомним, в мае Правительство России утвердило список недружественных стран, в него попали США и Чехия. Эти меры приняты в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации. В частности, документ ограничивает наём россиян в дипломатические и консульские миссии государств, наделённых таким статусом.
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