Самолёт Су-35С упал в Охотское море после отказа двигателя
Отмечается, что лётчик успел катапультироваться. Информация о его состоянии уточняется.
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В Сахалинской области разбился самолёт Су-35С. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, что, вероятно, полёт был тренировочным. Лётчик успел катапультироваться, однако иной информации о его состоянии не приводится.
По нашим данным, вскоре после взлёта пилот доложил о возгорании задней части воздушного судна и получил команду катапультироваться. Лётчик приземлился на аэродроме, а самолёт упал в 50 километрах от посёлка Смирных.
При этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа передаёт, что инцидент произошёл в Хабаровском крае. При выполнении плановых учебно-тренировочных полётов у летательного аппарата отказал двигатель, в итоге самолёт рухнул в Охотское море.
"Лётчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью лётчика нет", — уточнили в пресс-службе.
Ранее Лайф рассказывал, что в Амурской области у трассы рухнул легкомоторный самолёт, пилот сбежал. Когда на место аварии прибыли спасатели, они обнаружили четырёх человек, которые снимали крылья.
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