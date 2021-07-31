Самолёт Су-35С упал в Охотское море после отказа двигателя

В Сахалинской области разбился самолёт Су-35С. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, что, вероятно, полёт был тренировочным. Лётчик успел катапультироваться, однако иной информации о его состоянии не приводится.

По нашим данным, вскоре после взлёта пилот доложил о возгорании задней части воздушного судна и получил команду катапультироваться. Лётчик приземлился на аэродроме, а самолёт упал в 50 километрах от посёлка Смирных.

При этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа передаёт, что инцидент произошёл в Хабаровском крае. При выполнении плановых учебно-тренировочных полётов у летательного аппарата отказал двигатель, в итоге самолёт рухнул в Охотское море.

"Лётчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью лётчика нет", — уточнили в пресс-службе.