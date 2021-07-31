ВДВ России продемонстрировали новые образцы техники на полигоне Алабино

В честь 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск РФ на подмосковном полигоне Алабино состоялся военно-спортивный праздник. В ходе мероприятия прошёл динамический показ техники ВДВ, где были продемонстрированы новые и перспективные образцы.

На празднике присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу. Он осмотрел самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" калибра 120 мм, комплект автоматизированного управления на базовом шасси "Тайфун-ВДВ" "Завет-Д", самоходную артиллерийскую установку 2С41 "Дрок" на базе колёсного бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". Открывал динамический показ техники пролёт в сомкнутом боевом порядке группы из пяти беспилотных летательных аппаратов "Элерон-3" и "Орлан-10".

Одним из самых зрелищных моментов мероприятия стал вальс на БМД-4М и армейских мотовездеходах АМ-1, а также выступление на лошадях вьючно-транспортного взвода Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова.

Кроме того, широкой публике впервые была представлена доставка вооружения миномёта на системе "Юнкер-ОТ" калибра 82 мм в универсальной парашютно-грузовой обвязке и доставка специалиста, не имеющего парашютной подготовки, на парашютной системе "Тандем-400". Также зрители смогли увидеть пролёт летательных аппаратов вертолётного типа "Суперкам" с флагами России, Минобороны РФ и ВДВ. Мимо трибун прошли автомобили "Рысь", "Тигр-М", бронетранспортёр БРТ-82А, бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ", а также боевые машины десанта первого, второго, третьего и четвёртого поколений, БТР-МДМ "Ракушка".

В ходе праздника также продемонстрировали самый большой в мировой истории флаг ВДВ, площадь которого составила более 1000 квадратных метров.