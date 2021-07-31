Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал признаки так называемого длительного ковида. По его словам, некоторые переболевшие инфекцией пациенты не могут вернуться к нормальной жизни даже спустя два месяца и более после болезни.

Так, к последствиям тяжёлого течения ковида Проценко отнёс когнитивную дисфункцию мозга, забывчивость, быструю утомляемость, раздражительность, а также появление панических атак. Причём, как отметил медик, это характерно для заболевших в любом возрасте.

Специалист добавил, что врачи в Коммунарке собрали статистические данные относительно длительного течения ковида и скоро представят публикацию по этой теме. Единственным способом защиты от столь тяжёлых последствий болезни медик назвал вакцинацию.

"От нас уже всё зависит больше семи месяцев. От нас — я имею в виду не медиков, а социально ответственных лиц, которые уважают людей, находящихся рядом", — приводит слова Проценко РБК.