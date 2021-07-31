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"Панические атаки, когнитивная дисфункция": Проценко перечислил опасные признаки "длительного коронавируса"

По словам главврача самой известной ковидной больницы страны, тяжёлые последствия перенесённой болезни характерны для пациентов в любом возрасте.

31 июля, 13:29
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<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал признаки так называемого длительного ковида. По его словам, некоторые переболевшие инфекцией пациенты не могут вернуться к нормальной жизни даже спустя два месяца и более после болезни.

Так, к последствиям тяжёлого течения ковида Проценко отнёс когнитивную дисфункцию мозга, забывчивость, быструю утомляемость, раздражительность, а также появление панических атак. Причём, как отметил медик, это характерно для заболевших в любом возрасте.

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Специалист добавил, что врачи в Коммунарке собрали статистические данные относительно длительного течения ковида и скоро представят публикацию по этой теме. Единственным способом защиты от столь тяжёлых последствий болезни медик назвал вакцинацию.

"От нас уже всё зависит больше семи месяцев. От нас — я имею в виду не медиков, а социально ответственных лиц, которые уважают людей, находящихся рядом", — приводит слова Проценко РБК.

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Ранее Денис Проценко назвал спекуляцией антиваксеров тезис о том, что коронавирусом можно заразиться из-за вакцинации. Это противоречит банальной логике, отметил специалист.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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