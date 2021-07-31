В РАН назвали эффективный способ восстановления "пластичности" мозга после ковида

Решение определённых задачек, особенно творческих, способно восстановить мозг после ковида или инсульта. Об этом сообщил специалист Института мозга человека имени Бехтеревой при Российской академии наук (РАН) Денис Федоряк.

Комментируя данные учёных о том, что CoViD-19 необратимо снижает уровень интеллекта, специалист заметил, что данное исследование содержит "много неясностей". В частности, в докладе не говорится о возрасте пациентов, находились ли они во время лечения на ИВЛ, а также есть ли у них какие-то хронические заболевания. По словам Федоряка, для восстановления когнитивных функций мозга существует специальная реабилитация.

"Мозг становится пластичным, когда он решает творческие задачи. Люди, которые постоянно решают в своей работе творческие задачи, что-то новое, они восстанавливаются быстрее после инсульта и других заболеваний, я думаю, что ковид тоже не будет исключением", — уточнил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Безусловно, логические задачки или кроссворды положительно влияют на работу мозга, отметил представитель РАН. Однако, по его словам, такого рода занятия могут слишком быстро превратиться в рутину.