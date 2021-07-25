Секретный бой "русского Рэмбо": Как спецназ ВДВ уничтожил весь грузинский флот Об одной из ключевых операций "пятидневной войны" рассказано незаслуженно мало. Бросок российских десантников вглубь территории Грузии спас от гибели десятки тысяч жителей Цхинвала. 24 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Александр Попов

Большой пожар

Поздней ночью 9 августа бойцов спецназа 45-го полка ВДВ Минобороны России подняли по тревоге. Почти сразу к ещё сонным бойцам спецподразделения зашёл "особист" с папкой документов в конверте из плотной бумаги. Через десять минут на столе у командования лежал приказ, из текста которого было ясно: "крылатой пехоте" предстоит выполнить одну из самых сложных боевых задач со времён Афганистана.

К тому времени, как бойцы начали грузиться в самолёты для броска на южные аэродромы страны, Цхинвал уже полыхал. Ночной город утюжила грузинская артиллерия и авиация. Первый эшелон обороны, состоящий из российских миротворцев, ещё держался — гасить атаки грузинских танков удавалось, но силы были слишком неравны. Активные боевые действия вокруг Цхинвала и окрестностей продолжались вплоть до 10 августа — российская авиация делала по сотне боевых вылетов в день. К концу дня российские войска "перемололи" несколько волн атакующих и успешно перешли в контрнаступление, после чего началась зачистка вокруг Цхинвала.

Отдельное беспокойство доставляла военная база ВВС Грузии в Сенаки — там базировалась значительная часть штурмовиков Су-25, сбрасывавших бомбы по четверть тонны массой на осетинские дома. Разведывательные подразделения ГРУ и 58-й армии получили приказ — нейтрализовать и "задавить" активность вражеской авиации, обеспечить полную зачистку воздушного пространства. К выполнению операции вместе с войсками 58-й армии привлекли псковских десантников — батальон 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Почти сразу после их прибытия позиции грузинских военных начали обстреливать со всех направлений. В тот момент шансы на захват значительной части Грузии только силами псковских десантников были практически стопроцентными. Единственное, почему это так и не произошло, — отсутствие приказа на штурм Тбилиси.

Летучая мышь и люди в тельняшках

Фото © ТАСС / Александр Попов

Задача для спецназа ВДВ выглядела простой только на бумаге — зачистить остатки грузинских войск вокруг Цхинвала и выйти к линии Сенаки — Поти было непросто. Множество горных дорог, мелкие деревушки и крутые повороты, за каждым из которых могла поджидать засада. Аэродром Сенаки представлял колоссальный интерес для российской разведки сразу по нескольким причинам. Во-первых, там могли работать британские спецназовцы, пленение которых "порадовало" бы такие западные СМИ, как BBC и CNN.

Однако добраться до Сенаки и Поти по суше было сложно — на территории Грузии оставалось много подразделений, способных устроить засаду в самом неожиданном месте. Часть подразделений отправили морем. В два десантных корабля погрузили батальон людей в тельняшках, боевую технику и специальное оборудование. Другую часть отправили спецбортами напрямую в Сухум. Задачи брать порты с ходу не было. По замыслу российских военных, после начала боевых действий на западе страны часть грузинской армии неизбежно потянулась бы туда, освободив коридор на Тбилиси. Но всё пошло не по плану.

В ожидании броска

Фото © ТАСС / Александр Попов

Морская часть десанта не обошлась без приключений. Корабли ВМФ России были обстреляны грузинскими ракетными катерами. Ответным огнём ракетного МРК "Мираж" один корабль противника был уничтожен, второй лишён хода и позднее захвачен вместе с экипажем. Кадры этого "боевого похода к берегам Грузии" до сих пор можно увидеть на "Ютубе". Три других корабля легли на обратный курс и рванули обратно в порт, бросив своих погибать. После того как их прибытие зафиксировала авиация, стало понятно, что к десанту с моря грузины уже начали готовиться самым тщательным образом. Единственными, кто мог внезапно атаковать противника с тыла, оказались разведчики ВДВ, прибывшие в Сухум в транспортных самолётах Ил-76.

"Русский Рэмбо"

Уже к обеду 11 августа две спецгруппы спецназа ВДВ проводили разведку рядом с военными базами. В 13:45 начался штурм. Базу в Сенаки спецназ 45-го полка ВДВ взял практически молниеносно — значительная часть грузинских военных сдалась сразу, бросив американские винтовки М16 и выкрикивая проклятия в адрес Саакашвили. Тех, кто пробовал открыть огонь, уничтожали на месте. На авиабазе нашли и первые трофеи — американские радиостанции шифрованной связи Harris, которыми грузинские военные пользовались уже пару лет. Значительную часть трофеев добыла группа подполковника Анатолия Лебедя — уже известного на тот момент российского десантника, старшего разведгруппы спецназа ВДВ. За смелость, ум и способность действовать нестандартно его прозвали "русским Рэмбо".

Фото © ТАСС / AP Photo / Musa Sadulayev, File

Своей группой Лебедь командовал несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем. За пять лет до войны в Грузии, 25 июня 2003 года, в горах под Улус-Кертом он подорвался на мине. Медики едва успели ему помочь, но бесследно этот выход для "русского Рэмбо" не прошёл — ему была ампутирована правая ступня. Несмотря на тяжёлую травму и фактическую инвалидность, командование пошло навстречу боевому офицеру и разрешило продолжать службу с протезом.

Параллельно со штурмом Сенаки корабли ВМФ провели имитацию высадки десанта в Поти. Завидев российские корабли, летящие на полном ходу к берегу, и боевые самолёты в небе, грузинский спецназ, охранявший базу, растворился в неизвестном направлении. Вот как вспоминает этот эпизод Владимир Шаманов — командующий группировкой ВДВ в Абхазии.

— После уничтожения батареи "Град" начался стремительный марш парашютно-десантного батальона на Сенаки и имитация высадки десанта с большого десантного корабля под Поти. Это произвело настолько ошеломляющий эффект на грузинских вояк, что они разбежались, не оказав по большому счёту никакого сопротивления, — сказал Шаманов в одном из интервью.

Обманный манёвр привёл к обрушению всего западного фланга грузинской армии.

Бегство грузинской армии

Грузинские солдаты наблюдают за местностью недалеко от Гори, Грузия. Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic, File

После того как база ВМС в Поти была зачищена, спецназ приступил к работе. Повозиться с грузинскими кораблями пришлось основательно — когда под угрозой уничтожения ракетным ударом оказался порт Батуми, сюда переместили до половины всего флота этой страны. Через три с половиной часа всё было кончено — большую часть кораблей ВМС Грузии, которые не успела уничтожить российская авиация, взорвали прямо у причальной стенки. Значительную часть секретного оборудования связи американского производства практически сразу вывез специально приготовленный для этого вертолёт. Позднее российские специалисты нашли в американских "подарках" не только военную технику, но и планы, карты, тактические метки и данные о размещении российских войск в регионе и примерное время их реагирования.

Восстанавливать свой боевой флот Грузия не стала. Часть кораблей перевели в подразделение сухопутных войск, а боевой грузинский флот фактически перестал существовать как отдельный род войск.

За мужество и отвагу около 40 десантников, включая Анатолия Лебедя, были награждены Георгиевским крестом. Двое бойцов подразделения, имена которых не раскрываются и по сей день, получили звание Героя России.

Авторы Сергей Андреев