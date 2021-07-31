В "Роскосмосе" заявили о рисках эксплуатации МКС после 2024 года

Эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски. Это связано со старением значительной части оборудования станции. Эксплуатацию МКС планируется завершить до 2028 года, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)", — говорится в релизе.