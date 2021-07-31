В "Роскосмосе" заявили о рисках эксплуатации МКС после 2024 года
Использование станции хотят завершить до 2028 года. Россия планирует создать новую платформу, которая позволит и дальше осваивать космос.
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Эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски. Это связано со старением значительной части оборудования станции. Эксплуатацию МКС планируется завершить до 2028 года, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)", — говорится в релизе.
Научно-технический совет "Роскосмоса" поручил РКК "Энергия" принять необходимые меры по поддержанию работоспособности МКС в период разработки эскизного проекта новой орбитальной станции в ФКП-2025. Она должна стать революционным шагом к разработке программы по исследованию Луны и Марса, а также реализации инновационных научно-технических программ в космосе.
Ранее стало известно об утечке воздуха в модуле "Звезда" на МКС. Давление упало до 154 миллиметров ртутного столба. В течение суток его поднимут.
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