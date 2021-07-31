НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В "Роскосмосе" заявили о рисках эксплуатации МКС после 2024 года

Использование станции хотят завершить до 2028 года. Россия планирует создать новую платформу, которая позволит и дальше осваивать космос.

31 июля, 13:22
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/roscosmos/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roscosmos</a></p>

Фото © Flickr / Roscosmos

Эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создаёт дополнительные риски. Это связано со старением значительной части оборудования станции. Эксплуатацию МКС планируется завершить до 2028 года, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)", — говорится в релизе.

Научно-технический совет "Роскосмоса" поручил РКК "Энергия" принять необходимые меры по поддержанию работоспособности МКС в период разработки эскизного проекта новой орбитальной станции в ФКП-2025. Она должна стать революционным шагом к разработке программы по исследованию Луны и Марса, а также реализации инновационных научно-технических программ в космосе.

Рогозин раскрыл дату очередного запуска "Союза-2.1б" с британскими спутниками

Рогозин раскрыл дату очередного запуска "Союза-2.1б" с британскими спутниками

Ранее стало известно об утечке воздуха в модуле "Звезда" на МКС. Давление упало до 154 миллиметров ртутного столба. В течение суток его поднимут.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В "Роскосмосе" перечислили варианты создания новой космической станции

31 июля, 16:48

В РКК "Энергия" объяснили, почему включились двигатели модуля "Наука"

30 июля, 11:47

"Все дороги ведут в Ухань": В США представили новые доказательства лабораторного происхождения ковида

сегодня в 21:40

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1