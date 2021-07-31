Рогозин раскрыл дату очередного запуска "Союза-2.1б" с британскими спутниками
Отметим, что пуск будет совершён с космодрома Байконур. В прошлый раз ракета стартовала с космодрома Восточный.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Очередной пуск ракеты "Союз-2.1б" с 36 спутниками британской компании OneWeb состоится 20 августа. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Очередной старт "Союза-2.1б" с 36 спутниками OneWeb запланирован с космодрома Байконур на 20 августа", — написал гендиректор госкорпорации в своём телеграм-канале.
Напомним, 1 июля ракета с британскими спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный. Пуск российского аппарата стал одиннадцатым в 2021 году.
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