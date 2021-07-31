Рогозин раскрыл дату очередного запуска "Союза-2.1б" с британскими спутниками

Очередной пуск ракеты "Союз-2.1б" с 36 спутниками британской компании OneWeb состоится 20 августа. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Очередной старт "Союза-2.1б" с 36 спутниками OneWeb запланирован с космодрома Байконур на 20 августа", — написал гендиректор госкорпорации в своём телеграм-канале.