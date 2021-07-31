Многодетная семья из Надыма приехала на отдых в Сочи после приглашения Путина

Многодетная семья из Надыма, которой президент России Владимир Путин пообещал организовать хороший отдых, приехала в Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации курортного города.

"Семья Гавриленко из Ямало-Ненецкого автономного округа стала обладателем государственной награды ордена "Родительская слава". У них восемь детей, семь из которых приехали на отдых вместе с родителями", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что семья уже побывала на Красной поляне, посмотрела олимпийские объекты, прокатилась на аттракционах в "Сочи-парке", а также совершила морскую прогулку. Кроме того, в день рождения одной из дочерей для Гавриленко организовали прогулку по парку "Ривьера". Именинница получила подарок от Путина, а также букет от главы города Алексея Копайгородского.

"Для этой семьи по поручению главы города мы подготовили очень насыщенную и интересную программу. После отдыха и в горах, и на побережье надеемся, что у них останутся самые благоприятные впечатления об отдыхе в Сочи на всю жизнь", — отметила начальник управления по вопросам семьи и детства Администрации Сочи Нонна Кардава.

После посещения Сочи семья продолжит отдых на Черноморском побережье Краснодарского края.