Многодетная семья из Надыма приехала на отдых в Сочи после приглашения Путина
Отмечается, что туристы уже посетили Красную поляну, парк "Ривьера", олимпийские объекты и прокатились на аттракционах в "Сочи-парке", а также побывали на морской прогулке.
Многодетная семья из Надыма, которой президент России Владимир Путин пообещал организовать хороший отдых, приехала в Сочи. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации курортного города.
"Семья Гавриленко из Ямало-Ненецкого автономного округа стала обладателем государственной награды ордена "Родительская слава". У них восемь детей, семь из которых приехали на отдых вместе с родителями", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что семья уже побывала на Красной поляне, посмотрела олимпийские объекты, прокатилась на аттракционах в "Сочи-парке", а также совершила морскую прогулку. Кроме того, в день рождения одной из дочерей для Гавриленко организовали прогулку по парку "Ривьера". Именинница получила подарок от Путина, а также букет от главы города Алексея Копайгородского.
"Для этой семьи по поручению главы города мы подготовили очень насыщенную и интересную программу. После отдыха и в горах, и на побережье надеемся, что у них останутся самые благоприятные впечатления об отдыхе в Сочи на всю жизнь", — отметила начальник управления по вопросам семьи и детства Администрации Сочи Нонна Кардава.
После посещения Сочи семья продолжит отдых на Черноморском побережье Краснодарского края.
Напомним, 1 июня во время встречи с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", по видеосвязи Путин предложил многодетной семье из Надыма погостить в Сочи. Однако глава семейства отметил, что ему уже пообещали путёвку от предприятия в санаторий в Геленджике. На это российский лидер ответил, что в данной ситуации удастся "договориться".
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