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В Курской области пьяный полицейский влетел в мотоцикл, один человек погиб

Водителя байка госпитализировали. Отметим, что в момент аварии правоохранитель был не на службе.

31 июля, 13:02
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Курской области полицейский, находясь за рулём авто в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с мотоциклом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"Сегодня около 00:05 на Коммунистическом проспекте в Курчатове водитель автомобиля KIA выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП пассажир мотоцикла 1997 года рождения скончался, водитель мотоцикла доставлен в больницу", — заявили в пресс-службе.

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Выяснилось, что водителем KIA оказался сотрудник отделения МВД РФ по Поныровскому району, который в момент ДТП был не на службе. Полицейского уволят, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности "за упущение контроля за подчинённым".

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В Нижегородской области три человека погибли, двое пострадали в результате ДТП на 47-м километре автодороги Арзамас — Дивеево — Сатис.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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