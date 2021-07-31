В Курской области пьяный полицейский влетел в мотоцикл, один человек погиб

В Курской области полицейский, находясь за рулём авто в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с мотоциклом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"Сегодня около 00:05 на Коммунистическом проспекте в Курчатове водитель автомобиля KIA выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП пассажир мотоцикла 1997 года рождения скончался, водитель мотоцикла доставлен в больницу", — заявили в пресс-службе.

Выяснилось, что водителем KIA оказался сотрудник отделения МВД РФ по Поныровскому району, который в момент ДТП был не на службе. Полицейского уволят, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности "за упущение контроля за подчинённым".