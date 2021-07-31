В Москве автомобиль наехал на восьмилетнюю девочку

В Москве автомобиль "Тойота" наехал на восьмилетнюю девочку. Инцидент произошёл на парковке магазина, расположенного на 24-м километре Киевского шоссе, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"В момент аварии девочка шла с мамой. С предварительным диагнозом "ушиб и подвывих стопы" ребёнка госпитализировали", — уточняется в сообщении правоохранителей в телеграм-канале.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего.