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В Москве автомобиль наехал на восьмилетнюю девочку

Малышку госпитализировали с предварительным диагнозом "ушиб и подвывих стопы". В момент ДТП она была с мамой.

31 июля, 13:24
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Москве автомобиль "Тойота" наехал на восьмилетнюю девочку. Инцидент произошёл на парковке магазина, расположенного на 24-м километре Киевского шоссе, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"В момент аварии девочка шла с мамой. С предварительным диагнозом "ушиб и подвывих стопы" ребёнка госпитализировали", — уточняется в сообщении правоохранителей в телеграм-канале.

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Три человека погибли в лобовом столкновении кроссовера и грузовика на трассе в Нижегородской области

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что в Курской области пьяный полицейский влетел в мотоцикл, один человек погиб. Водителя байка госпитализировали. В момент аварии правоохранитель был не на службе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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