Советовавший россиянам меньше есть уральский депутат задекларировал нулевой доход

Ноль рублей заработал депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер в 2020 году. Такая информация опубликована на сайте собрания.

Согласно документам, Гаффнер заработал ноль рублей за прошлый год, при этом у него в пользовании есть квартира площадью 66,6 кв.м. В 2019-м он задекларировал 0,04 рубля годового дохода.

При этом у двух его несовершеннолетних детей в пользовании имеется две квартиры. Их площадь составляет от 80 до 201 кв.м.