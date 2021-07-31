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Советовавший россиянам меньше есть уральский депутат задекларировал нулевой доход

В пользовании у чиновника по-прежнему только квартира площадью 66,6 кв.м, как и в декларации 2019 года.

31 июля, 14:06
<p>Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Ноль рублей заработал депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер в 2020 году. Такая информация опубликована на сайте собрания.

Согласно документам, Гаффнер заработал ноль рублей за прошлый год, при этом у него в пользовании есть квартира площадью 66,6 кв.м. В 2019-м он задекларировал 0,04 рубля годового дохода.

Депутат-банкрот, советовавший россиянам меньше есть, задекларировал доход в четыре копейки

Депутат-банкрот, советовавший россиянам меньше есть, задекларировал доход в четыре копейки

При этом у двух его несовершеннолетних детей в пользовании имеется две квартиры. Их площадь составляет от 80 до 201 кв.м.

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Напомним, депутат прославился в 2015 году своим высказыванием о том, что россиянам на фоне повышения цен на продукты следовало бы задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться. В июле 2016 года он был признан банкротом. А в 2017-м суд лишил депутата поддельного диплома о высшем образовании, постановив вернуть его в учебное заведение для уничтожения.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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