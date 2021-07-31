Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк ударил в глаз Тимофея Милованова — советника главы офиса президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".

По информации издания, инцидент произошёл во время празднования дня рождения Данилюка. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, в результате которой Данилюк потребовал от Милованова покинуть мероприятие. Тот, в свою очередь, напомнил экс-секретарю СНБО, как он "работал во времена Януковича", после чего получил удар в глаз со словами "Я с первых дней был на Майдане".

"Это была активная фаза дебатов. Но, к сожалению, правда в том, что Данилюк неадекватный. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы уже давно сел в тюрьму", — написал Милованов на своей странице в "Фейсбуке".

В то же время в комментарии украинскому изданию "Страна" советник заявил, что причиной конфликта с Данилюком стал спор на тему недопуска второго на должность председателя Бюро экономической безопасности. По словам Милованова, он пока не решил, будет ли подавать по этому поводу заявление в полицию.