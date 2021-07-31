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Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского

Причиной конфликта стал спор на тему недопуска Александра Данилюка на должность председателя Бюро экономической безопасности. Сейчас Милованов решает, будет ли подавать заявление в полицию.

31 июля, 14:18
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2066570203512151&set=pcb.2066570543512117" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Тимофей Милованов</a></p>

Фото © Facebook / Тимофей Милованов

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк ударил в глаз Тимофея Милованова — советника главы офиса президента Незалежной Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".

По информации издания, инцидент произошёл во время празднования дня рождения Данилюка. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, в результате которой Данилюк потребовал от Милованова покинуть мероприятие. Тот, в свою очередь, напомнил экс-секретарю СНБО, как он "работал во времена Януковича", после чего получил удар в глаз со словами "Я с первых дней был на Майдане".

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"Это была активная фаза дебатов. Но, к сожалению, правда в том, что Данилюк неадекватный. Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы уже давно сел в тюрьму", — написал Милованов на своей странице в "Фейсбуке".

В то же время в комментарии украинскому изданию "Страна" советник заявил, что причиной конфликта с Данилюком стал спор на тему недопуска второго на должность председателя Бюро экономической безопасности. По словам Милованова, он пока не решил, будет ли подавать по этому поводу заявление в полицию.

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А недавно экс-советник президента Молдавии в прямом эфире избил бывшего замглавы МВД до потери сознания. Геннадию Косовану, получившему несколько ударов кулаком, потребовалась помощь врачей. В итоге мужчины всё же уладили разногласия.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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