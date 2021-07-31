На Урале воспитавшие 25 детей родители из-за пожара лишились дома

Под Екатеринбургом сгорел дом, где проживала семья, воспитавшая 25 детей. Видео © LIFE

В Свердловской области сгорел дом, где проживала многодетная семья Сергеевых, воспитавшая 25 детей. При пожаре никто не пострадал. Лайф побывал на месте происшествия.

Детей удалось быстро вывести на улицу. Однако к моменту приезда пожарных огонь уничтожил всё имущество. Предположительно, возгорание произошло в бане, где отец с сыновьями топили печь. Пламя впоследствии перекинулось на крышу жилого здания. Как рассказал отец семейства Виктор Сергеев, в доме также находились домашние животные, две собаки и кошки. Одного из псов не удалось спасти.

"Этот дом купили мои родители, когда моя мама была беременна мной. Мне сейчас 52 года. Соответственно, столько лет этот дом как семейная реликвия. Это очень родное место. У нас только прошёл юбилей у мужа. Собиралось больше 40 человек: наши дети, внуки, снохи с детьми. Это было очень чудно и здорово", — объяснила Елена Сергеева, супруга Виктора.

По словам женщины, ей тяжело заходить внутрь сгоревшего здания, поскольку там случилось "настолько много хорошего, которое уже не повторится в этом масштабе". Пострадавшим активно помогают волонтёры. Они обеспечивают семью продуктами, одеждой и принадлежностями для школы. Сами Сергеевы в настоящее время разместились в летнем домике, но местные власти уже пообещали помочь им с новым жильём.

"Слава богу, все живы. Семья большая. Из резервного фонда будет выделено порядка 100 000 рублей. Мы им предложили коммунальную квартиру. Она у нас была, и мы её отремонтировали. Пока не занята, поэтому мы предложили шесть комнат, кухня, все удобства. Как временный вариант", — сообщил Лайфу глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин.