Камера в лифте сняла, как мужчина мастурбирует прямо на глазах у девушки
Пока не известно, обратилась ли возмущённая дама в правоохранительные органы, однако такой "сюрприз" она вряд ли забудет.
В одном из торговых центров Адлера мужчина занялся самоудовлетворением прямо на глазах у девушки, которой "посчастливилось" ехать с ним в одном лифте. Видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал "Сочи № 1".
Кадр из видео © Телеграм-канал "Сочи № 1"
На кадрах видно, что за дамой в лифт заходит незнакомый молодой человек. После того как закрываются двери, извращенец начинает страстно ласкать своё достоинство прямо у неё на глазах. При этом онанист предложил девушке помочь ему завершить процесс.
Получив решительный отказ, хулиган поспешно покинул кабину лифта. Пока не известно, обратилась ли возмущённая девушка в правоохранительные органы, однако такой "сюрприз" она вряд ли забудет.
А ранее Лайф писал, что журналист мастурбировал в Zoom во время рабочего звонка и попался. Он опустил камеру и думал, что она отключена, в это время начал мастурбировать. Затем он отключился и сразу же вернулся на онлайн-конференцию, не подозревая, что его коллеги увидели лишнее.
Комментариев: 1
Таких надо лечить или просто отрезать им члены и все.