Камера в лифте сняла, как мужчина мастурбирует прямо на глазах у девушки

В одном из торговых центров Адлера мужчина занялся самоудовлетворением прямо на глазах у девушки, которой "посчастливилось" ехать с ним в одном лифте. Видео с инцидентом опубликовал телеграм-канал "Сочи № 1".

На кадрах видно, что за дамой в лифт заходит незнакомый молодой человек. После того как закрываются двери, извращенец начинает страстно ласкать своё достоинство прямо у неё на глазах. При этом онанист предложил девушке помочь ему завершить процесс.

Получив решительный отказ, хулиган поспешно покинул кабину лифта. Пока не известно, обратилась ли возмущённая девушка в правоохранительные органы, однако такой "сюрприз" она вряд ли забудет.