Полиция Парижа применила слезоточивый газ на митинге против санитарных пропусков
Ранее Эмманюэль Макрон сообщил о введении в стране новых требований, по которым для доступа в рестораны и ТЦ гражданам потребуется документ с отметкой о вакцинации или отрицательном тесте на ковид.
Скриншот видео © Соцсети
Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против санитарных пропусков в Париже. Видео © Соцсети
На сегодняшней манифестации против введения во Франции санитарных пропусков в Париже полиция применила слезоточивый газ. Видео с места событий, снятые очевидцами, появились в социальных сетях.
Как стало известно, данные меры были приняты стражами порядка в ходе одной из акций, которая стартовала у станции метро "Вилье", демонстранты направлялись в сторону площади Бастилии. Так, жандармам пришлось применить слезоточивый газ после того, как толпа протестующих начала открыто их провоцировать: освистала полицию и кидала в неё бутылки, скандируя "Свободу!", а также лозунги "Диктатора — в тюрьму!" и "Макрон, нам не нужен твой пропуск!".
Сегодня во Франции проходят массовые демонстрации. При этом только в одном Париже было заявлено сразу четыре марша, один из которых стартовал на севере столицы и пройдёт до площади Бастилии, а ещё три выдвинутся от Лувра и вокзала Монпарнас. Предполагается, что все они в итоге объединятся у здания Министерства социальных дел и здравоохранения, расположенного в седьмом округе Парижа.
Как ранее сообщил представитель Правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.
Напомним, что 12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении в стране обязательной вакцинации против коронавируса для ряда категорий граждан. Также глава республики сообщил о вступающих в силу 9 августа новых требованиях, в соответствии с которыми французам потребуется специальный санитарный пропуск для доступа в рестораны, бары, торговые центры, самолёты и поезда дальнего следования. В документе должна будет присутствовать отметка о прохождении полной вакцинации или наличии отрицательного теста на коронавирус.
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