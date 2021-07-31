Полиция Парижа применила слезоточивый газ на митинге против санитарных пропусков

Полиция применила слезоточивый газ на манифестации против санитарных пропусков в Париже. Видео © Соцсети

На сегодняшней манифестации против введения во Франции санитарных пропусков в Париже полиция применила слезоточивый газ. Видео с места событий, снятые очевидцами, появились в социальных сетях.

Как стало известно, данные меры были приняты стражами порядка в ходе одной из акций, которая стартовала у станции метро "Вилье", демонстранты направлялись в сторону площади Бастилии. Так, жандармам пришлось применить слезоточивый газ после того, как толпа протестующих начала открыто их провоцировать: освистала полицию и кидала в неё бутылки, скандируя "Свободу!", а также лозунги "Диктатора — в тюрьму!" и "Макрон, нам не нужен твой пропуск!".

Сегодня во Франции проходят массовые демонстрации. При этом только в одном Париже было заявлено сразу четыре марша, один из которых стартовал на севере столицы и пройдёт до площади Бастилии, а ещё три выдвинутся от Лувра и вокзала Монпарнас. Предполагается, что все они в итоге объединятся у здания Министерства социальных дел и здравоохранения, расположенного в седьмом округе Парижа.

Как ранее сообщил представитель Правительства Франции Габриэль Атталь, санитарные пропуска начнут действовать с 9 августа.