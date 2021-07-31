Автор музыки к песне "Носики-курносики" Емельянов скончался от коронавируса

Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет от коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на дочь маэстро Наталью.

Отмечается, что композитор скончался 27 июля. Прощание с ним прошло сегодня, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. Емельянов будет покоиться недалеко от могилы Жанны Фриске.

Борис Емельянов родился под Хабаровском 20 апреля 1941 года. Он окончил Карагандинское музыкальное училище, после чего уехал в Новокузнецк, где стал писать песни для местных исполнителей. В конце 70-х годов он начал работать в Москве с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербенёвым и Борисом Дубровиным. Но особую популярность Емельянову принесла песня "Носики-курносики". Она прозвучала на Центральном телевидении в 1978-м году в исполнении Валентины Толкуновой. Слова известной композиции принадлежат поэтессе Ангелине Булычёвой.