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Автор музыки к песне "Носики-курносики" Емельянов скончался от коронавируса

Прощание с композитором состоялось сегодня, 31 июля. Похоронят музыканта недалеко от могилы Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище.

31 июля, 14:26
<p>Борис Емельянов. Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/photo-10321156_456239021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БОРИС ЕМЕЛЬЯНОВ</a></p>

Борис Емельянов. Фото © "ВКонтакте" / БОРИС ЕМЕЛЬЯНОВ

Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет от коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на дочь маэстро Наталью.

Отмечается, что композитор скончался 27 июля. Прощание с ним прошло сегодня, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. Емельянов будет покоиться недалеко от могилы Жанны Фриске.

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Борис Емельянов родился под Хабаровском 20 апреля 1941 года. Он окончил Карагандинское музыкальное училище, после чего уехал в Новокузнецк, где стал писать песни для местных исполнителей. В конце 70-х годов он начал работать в Москве с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Леонидом Дербенёвым и Борисом Дубровиным. Но особую популярность Емельянову принесла песня "Носики-курносики". Она прозвучала на Центральном телевидении в 1978-м году в исполнении Валентины Толкуновой. Слова известной композиции принадлежат поэтессе Ангелине Булычёвой.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший хоккеист СКА Евгений Пупков умер от коронавируса в возрасте 45 лет. Он также выступал за новокузнецкий "Металлург", хабаровский "Амур", екатеринбургский "Автомобилист" и воскресенский "Химик".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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