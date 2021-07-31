В Подмосковье сорвавшийся с цепи ротвейлер покусал двух маленьких детей
Собака сначала напала на четырёхлетнюю девочку, а затем, повалив коляску, стала кусать за голову 11-месячного мальчика.
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В подмосковном Чеховском городском округе сорвавшийся с цепи ротвейлер покусал двух маленьких детей, пока их мать покупала овощи у хозяйки собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Отмечается, что инцидент произошёл сегодня, 31 июля, в деревне Филипповское. Собака сорвалась с цепи и выбежала на улицу, где сначала напала на четырёхлетнюю девочку, а затем, повалив коляску, в которой находился 11-месячный мальчик, стала кусать за голову и его. Мать детей и хозяйка ротвейлера попытались оттащить пса и звали на помощь. На крики подоспели прохожие, которые помогли отогнать собаку и вызвали скорую. Малышей госпитализировали с множественными укушенными ранами.
Следователи проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Позже будет принято процессуальное решение.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Питера закрыл своим телом старенького пса, на которого напали соседские стаффорды. В полиции заявили Лайфу, что инциденты с этими бойцовыми собаками происходили и ранее. Владельцев пытались привлечь к ответственности.
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