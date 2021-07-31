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В Подмосковье сорвавшийся с цепи ротвейлер покусал двух маленьких детей

Собака сначала напала на четырёхлетнюю девочку, а затем, повалив коляску, стала кусать за голову 11-месячного мальчика.

31 июля, 15:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В подмосковном Чеховском городском округе сорвавшийся с цепи ротвейлер покусал двух маленьких детей, пока их мать покупала овощи у хозяйки собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Отмечается, что инцидент произошёл сегодня, 31 июля, в деревне Филипповское. Собака сорвалась с цепи и выбежала на улицу, где сначала напала на четырёхлетнюю девочку, а затем, повалив коляску, в которой находился 11-месячный мальчик, стала кусать за голову и его. Мать детей и хозяйка ротвейлера попытались оттащить пса и звали на помощь. На крики подоспели прохожие, которые помогли отогнать собаку и вызвали скорую. Малышей госпитализировали с множественными укушенными ранами.

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Следователи проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Позже будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф рассказывал, что житель Питера закрыл своим телом старенького пса, на которого напали соседские стаффорды. В полиции заявили Лайфу, что инциденты с этими бойцовыми собаками происходили и ранее. Владельцев пытались привлечь к ответственности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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