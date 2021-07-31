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Под Челябинском нашли пропавшего три недели назад экс-вратаря "Металлурга" Печурского

Хоккеист жив. Информация о его здоровье и подробности исчезновения пока не приводятся.

31 июля, 14:38
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<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

В Челябинской области нашли бывшего вратаря "Металлурга" Александра Печурского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Он найден", — заявили в пресс-службе, не уточнив деталей.

В первой половине июля спортсмен вышел из дома на улице Труда в Магнитогорске и пропал. О нём не было никакой информации.

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В поисковом отряде "Легион-спас 74" ранее уточнили, что хоккеист пропал в период с 10 по 13 июля.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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