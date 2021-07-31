Под Челябинском нашли пропавшего три недели назад экс-вратаря "Металлурга" Печурского

В Челябинской области нашли бывшего вратаря "Металлурга" Александра Печурского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Он найден", — заявили в пресс-службе, не уточнив деталей.

В первой половине июля спортсмен вышел из дома на улице Труда в Магнитогорске и пропал. О нём не было никакой информации.