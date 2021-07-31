Под Челябинском нашли пропавшего три недели назад экс-вратаря "Металлурга" Печурского
Хоккеист жив. Информация о его здоровье и подробности исчезновения пока не приводятся.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
В Челябинской области нашли бывшего вратаря "Металлурга" Александра Печурского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"Он найден", — заявили в пресс-службе, не уточнив деталей.
В первой половине июля спортсмен вышел из дома на улице Труда в Магнитогорске и пропал. О нём не было никакой информации.
В поисковом отряде "Легион-спас 74" ранее уточнили, что хоккеист пропал в период с 10 по 13 июля.
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