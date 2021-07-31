Россиянам рассказали, когда покупать канцелярию к учебному году

Лучше не дожидаться начала нового учебного года и запастись канцелярией для школы уже сейчас, поскольку ожидается её подорожание до 30%. Об этом рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

"Я бы рекомендовала поторопиться и не откладывать, не ждать 1 сентября, а покупать уже сейчас. Дефицита канцелярской продукции не будет. Выбор очень большой и в экономсегменте, и среди продукции более премиального, качественного состава", — цитирует Ura.ru специалиста.

Эксперт добавила, что родители смогут выбрать канцелярию на "тот кошелёк", который могут позволить. По её словам, даже если продукция привычных марок подорожала, то выбор всё равно есть.

Как уточнила Цицулина, канцелярия может вырасти в цене от 10 до 30% из-за подорожания сырья, логистики и разницы курсов валют. В частности, рост стоимости будет заметен в случае с импортными товарами. Сейчас же у розничных магазинов остались запасы товаров с прошлого года. Сэкономить на покупке канцелярии, по словам эксперта, помогут распродажи, а также программы лояльности магазинов и карты с кешбэком.