Рогозин сообщил об интеграции модуля "Наука" в состав МКС
По словам гендиректора "Роскосмоса", в модуле взяты финальные пробы воздуха и выполнена очистка атмосферы.
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Российский многоцелевой модуль "Наука" интегрирован в состав сегмента РФ Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.
"Выполнена очистка атмосферы в МЛМ (многоцелевом лабораторном модуле. — Прим. Лайфа), взяты финальные пробы воздуха (норма), час назад наш экипаж вошёл в модуль "Наука". Поздравляю! МЛМ интегрирован в состав российского сегмента МКС", — написал глава госкорпорации.
Кроме того, Рогозин также сообщил, что на 24 ноября запланирован запуск ещё одного орбитального модуля — "Причал". Он стартует тоже с космодрома Байконур. На космическую станцию его доставит грузовик "Прогресс".
Напомним, успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", который ранее был затоплен в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение в пространстве. После инцидента было отложено открытие переходных люков.
Накануне пресс-служба "Роскосмоса" сообщила о том, что космонавты на МКС впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль, чтобы выполнить контрольный осмотр отсеков, взять пробы воздуха и установить агрегат фильтра очистки атмосфер.
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