Рогозин сообщил об интеграции модуля "Наука" в состав МКС

Российский многоцелевой модуль "Наука" интегрирован в состав сегмента РФ Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

"Выполнена очистка атмосферы в МЛМ (многоцелевом лабораторном модуле. — Прим. Лайфа), взяты финальные пробы воздуха (норма), час назад наш экипаж вошёл в модуль "Наука". Поздравляю! МЛМ интегрирован в состав российского сегмента МКС", — написал глава госкорпорации.

Кроме того, Рогозин также сообщил, что на 24 ноября запланирован запуск ещё одного орбитального модуля — "Причал". Он стартует тоже с космодрома Байконур. На космическую станцию его доставит грузовик "Прогресс".