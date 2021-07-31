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Рогозин сообщил об интеграции модуля "Наука" в состав МКС

По словам гендиректора "Роскосмоса", в модуле взяты финальные пробы воздуха и выполнена очистка атмосферы.

31 июля, 15:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский многоцелевой модуль "Наука" интегрирован в состав сегмента РФ Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

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"Выполнена очистка атмосферы в МЛМ (многоцелевом лабораторном модуле. — Прим. Лайфа), взяты финальные пробы воздуха (норма), час назад наш экипаж вошёл в модуль "Наука". Поздравляю! МЛМ интегрирован в состав российского сегмента МКС", — написал глава госкорпорации.

Кроме того, Рогозин также сообщил, что на 24 ноября запланирован запуск ещё одного орбитального модуля — "Причал". Он стартует тоже с космодрома Байконур. На космическую станцию его доставит грузовик "Прогресс".

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Напомним, успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", который ранее был затоплен в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение в пространстве. После инцидента было отложено открытие переходных люков.

Накануне пресс-служба "Роскосмоса" сообщила о том, что космонавты на МКС впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль, чтобы выполнить контрольный осмотр отсеков, взять пробы воздуха и установить агрегат фильтра очистки атмосфер.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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