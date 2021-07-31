В Госдуме заявили, что решения Конгресса США по "Северному потоку – 2" вряд ли отразятся на его запуске
Там отметили, что это является серьёзным вызовом для Джо Байдена. Американская администрация должна доказать своим европейским партнёрам, что может соблюдать взятые на себя обязательства.
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на запуске "Северного потока – 2" вряд ли отразится решение Конгресса США о принятии законопроекта о финансировании Госдепартамента, запрещающего президенту Джо Байдену отменять санкции, введённые в отношении трубопровода.
"На подпись к президенту Джо Байдену он поступит только в том случае, если сенаторы не внесут в него изменений. Не исключено, что Белый дом через демократов будет пытаться блокировать поправку, которая по своей сути идёт вразрез с соглашением Вашингтона и Берлина по Nord Stream 2", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Слуцкого, это серьёзный вызов для Джо Байдена. Администрация США должна доказать своим европейским партнёрам, что может соблюдать взятые на себя обязательства. Также глава Комитета Госдумы отметил, что американские конгрессмены в отношении "Северного потока – 2" ориентируются на внутреннего потребителя. Однако нужно учитывать и "лоббистов поставок в Европу американского сжиженного газа".
"Очередной пример недобросовестной конкуренции. Однако на запуск "Северного потока – 2" все эти "ритуальные пляски" вряд ли уже смогут повлиять", — заявил Слуцкий.
Напомним, недавно США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".
Тем временем оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что "Северный поток – 2" достроен на 99%. Ранее сообщалось, что строительство газопровода может полностью закончиться уже в августе этого года.
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