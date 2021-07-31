В Госдуме заявили, что решения Конгресса США по "Северному потоку – 2" вряд ли отразятся на его запуске

Там отметили, что это является серьёзным вызовом для Джо Байдена. Американская администрация должна доказать своим европейским партнёрам, что может соблюдать взятые на себя обязательства.