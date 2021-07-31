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В турецком Бодруме около 100 россиян переселят в другие отели из-за лесных пожаров

По данным Генконсульства РФ, из-за крупного очага возгорания в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и гостиницы, местные власти проводят превентивную эвакуацию.

31 июля, 17:06
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Порядка ста граждан России, которые сейчас отдыхают в турецком Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за действующих в регионе лесных пожаров. Об этом ТАСС заявили в Генконсульстве РФ в Анталье.

"Сегодня около 15:00 мск серьёзный очаг возгорания возник в одном из восточных пригородов Бодрума — районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей. Во избежание возможных жертв власти города проводят превентивную эвакуацию местных жителей и туристов. Она проходит организованно и без паники", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что часть туристов вывозят в центр города на морском транспорте.

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По данным генконсульства, среди эвакуированных из квартала есть и российские граждане (их порядка 100 человек), которые находились там "на организованном отдыхе по линии туроператоров".

"Их жизнь сейчас вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым", — заверили дипломаты.

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Ранее Лайф сообщал, что в турецком Бодруме из-за лесных пожаров вновь эвакуировали туристов из трёх отелей. Как стало известно, новый очаг возгорания образовался в районе Умурча, а затем дошёл до района Ичмелер.

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Напомним, природные пожары в Турции добрались до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын. В результате удара стихии уже погибло несколько человек, пострадало более 180.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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