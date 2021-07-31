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Семь человек пострадали при пожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде

Из здания спасли 25 постояльцев, их состояние уточняется. По данным МЧС, пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу № 3.

31 июля, 16:19

Семь человек пострадали при пожаре в общежитии медуниверситета в Нижнем Новгороде. Видео © "ВКонтакте" / Агентство новостей NEWSROOM24

В Нижнем Новгороде произошёл пожар в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета, семь человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что из здания было спасено 25 человек, эвакуировано — 65. Сообщение о пожаре поступило в 17:23 мск сегодня, 31 июля. В ведомстве уточнили, что в 18:13 мск открытое горение было ликвидировано на площади 45 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара № 3.

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По данным Лайфа, возгорание произошло в одной из комнат на четвёртом этаже, огонь перешёл на чердак, его ещё тушат. Причины произошедшего пока не известны.

Ранее Лайф рассказывал, что в турецком Бодруме из-за лесных пожаров вновь эвакуировали туристов из трёх отелей. Сообщается, что новый очаг возгорания образовался в районе Умурча, затем дошёл до района Ичмелер. Были ли среди отдыхающих граждане РФ, пока не известно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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