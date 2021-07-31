Психолог раскрыл мотивы самарского экс-полицейского, убившего школьницу

Бывший полицейский из Самарской области, которого обвиняют в расправе над 15-летней школьницей, мог убить девочку, чтобы скрыть ДТП и избежать последствий, так как, вероятно, действовал в состоянии аффекта и боялся потерять работу. Таким мнением поделился врач, психолог, психиатр, психотерапевт, гипнотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин в беседе с телеканалом "360".

Он подчеркнул, что правоохранители, особенно те, кто расследует тяжёлые преступления, часто подвергаются выгоранию. По словам эксперта, каким бы ни был человек психически устойчивым, на месте преступления он практически ежедневно видит убийства, расчленёнку, тяжёлые увечья, что сильно бьёт по психике. Фомин отметил, что внутри людей в таких случаях происходит деформация, и в стрессовой ситуации они могут вести себя "не совсем верно", ложно оценивая происходящее.

По словам врача, понятно, что ДТП было не умышленным, однако полицейский испугался последствий и, вероятно, решил скрыть факт аварии, убив жертву.

"Вопрос в том, как он трактовал развитие событий, когда сбил девочку. Что он подумал, что с ним случится, в каком свете он представил своё будущее. <...> Может быть, он боялся потерять работу, может быть, он боялся осуждения сослуживцев. И этот страх оказался сильнее страха отобрать жизнь другого человека, чтобы скрыть это", — отметил Фомин.

Психолог уточнил, что люди, которые сталкиваются с убийствами постоянно, имеют сниженный порог восприятия этих событий. Так, например, работники правоохранительных служб просто привыкают к этому, хотя и не считают подобные происшествия чем-то нормальным. Поэтому, по мнению Фомина, полицейский мог расправиться со школьницей в состоянии аффекта и острого страха, которые повлияли на последовательность его действий и привели к ложному решению проблемы.

Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля в посёлке Петра Дубрава. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского. Он уже сознался в содеянном, а в прицепе его машины нашли окровавленные брюки. После случившегося он был уволен из органов.