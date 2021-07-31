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Автоюристы объяснили россиянам, как вернуть отобранные из-за болезни права

Ранее стало известно, что водителей, у которых выявлены серьёзные заболевания, будут лишать удостоверения автоматически.

31 июля, 15:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Автомобилисты, которых лишили водительских прав из-за болезни, могут обратиться в ГИБДД и восстановить удостоверение после снятия диагноза. Об этом Ura.ru рассказал автоюрист Лев Воропаев.

"Оспорить лишение прав человек может, только когда выздоровеет и снимет соответствующий диагноз. Для этого ему нужно будет обратиться в ГИБДД, где ему снимут все ограничения и восстановят права", — пояснил он.

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Юрист отметил, что такая практика действует и сейчас. В частности, это касается граждан, которые состоят на учёте у нарколога или у психиатра. При этом Воропаев уточнил, что на данный момент с исковым заявлением о прекращении действия водительского удостоверения в суд обращается прокурор.

Также эксперт выразил мнение, что новые поправки говорят о намерении ГИБДД упорядочить ныне существующую систему для более оперативного реагирования.

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Между тем автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с агентством констатировал, что данные поправки крайне важны. По его мнению, недопуск до управления автомобилем людей с медицинскими противопоказаниями может спасти жизни. В то же время он допустил и наличие врачебных ошибок.

"У врачей может появиться коррупционная составляющая. Видя, что человек алкоголик, они могут не передавать данные об этом за определённое вознаграждение. Но мы пока можем только предполагать", — сказал Славнов.

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Ранее сообщалось, что российских водителей, у которых выявлены серьёзные заболевания, будут лишать прав автоматически. С марта 2022 года необходимые для получения и продления прав медицинские справки не нужно будет предъявлять в ГИБДД.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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