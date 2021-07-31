В Московском зоопарке отметили день рождения панд Жуи и Диндин праздничными тортами и подарками. Видео © Instagram / moscow_zoo_official

В Московском зоопарке отметили день рождения панд Жуи и Диндин, которых привезли из Поднебесной. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"Нашей красавице исполняется четыре года, а бравому Жуи — целых пять! Они уже на пороге взрослого возраста, хотя остаются всё теми же: скромной, хитрой и своевольной умницей и прямолинейным, храбрым и весёлым исследователем", — отметили в зоопарке.

В честь праздника заботливые сотрудники преподнесли именинникам картонные торты, украшенные овощами, фруктами и бамбуком, а также два подарка. Так, для Диндин киперы соорудили огромный "коктейльный стаканчик" с зонтиками и различными угощениями. А самцу Жуи на пятилетний юбилей вручили бассейн, наполненный обычными лакомствами и льдом, подкрашенным пищевыми красителями.

К слову, животные остались довольны таким вниманием. Судя по опубликованным кадрам, на радостях Жуи даже уронил праздничный торт в бассейн с лакомствами.