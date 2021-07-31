НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

С тортами и подарками: В Московском зоопарке панды Жуи и Диндин отметили день рождения

Утренник для животных провели с небывалой заботой и любовью, да и угощения киперы приготовили с учётом предпочтений виновников торжества.

31 июля, 16:15

В Московском зоопарке отметили день рождения панд Жуи и Диндин праздничными тортами и подарками. Видео © Instagram / moscow_zoo_official

В Московском зоопарке отметили день рождения панд Жуи и Диндин, которых привезли из Поднебесной. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"Нашей красавице исполняется четыре года, а бравому Жуи — целых пять! Они уже на пороге взрослого возраста, хотя остаются всё теми же: скромной, хитрой и своевольной умницей и прямолинейным, храбрым и весёлым исследователем", — отметили в зоопарке.

Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка на глазах у детей разодрали вручённые им подарки

Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка на глазах у детей разодрали вручённые им подарки

В честь праздника заботливые сотрудники преподнесли именинникам картонные торты, украшенные овощами, фруктами и бамбуком, а также два подарка. Так, для Диндин киперы соорудили огромный "коктейльный стаканчик" с зонтиками и различными угощениями. А самцу Жуи на пятилетний юбилей вручили бассейн, наполненный обычными лакомствами и льдом, подкрашенным пищевыми красителями.

К слову, животные остались довольны таким вниманием. Судя по опубликованным кадрам, на радостях Жуи даже уронил праздничный торт в бассейн с лакомствами.

Девушка из Нижневартовска зачитала рэп вместе с енотом, но за этим видео скрывается грустная правда

Девушка из Нижневартовска зачитала рэп вместе с енотом, но за этим видео скрывается грустная правда

Ранее сообщалось, что знаменитый тигр Амур вновь стал отцом. Как рассказали в приморском "Сафари-парке", его избранница Уссури родила двух тигрят. Напомним, Амур прославился далеко за пределами России благодаря своей "дружбе" с козлом Тимуром. При этом отношения животных нельзя назвать ровными — хищник иногда нападал на своего рогатого приятеля. После одного из таких нападений козла отселили. 8 ноября 2019 года стало известно, что Тимур умер. В Приморье рассказали, что козёл болел.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка на глазах у детей разодрали вручённые им подарки

1 июня, 17:50

15 очаровательных фото, после которых каждый захочет бросить всё и стать ветеринаром

вчера в 12:00

Шесть миллионов россиян лишились права выезда из-за долгов

сегодня в 21:38

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1