С тортами и подарками: В Московском зоопарке панды Жуи и Диндин отметили день рождения
Утренник для животных провели с небывалой заботой и любовью, да и угощения киперы приготовили с учётом предпочтений виновников торжества.
В Московском зоопарке отметили день рождения панд Жуи и Диндин праздничными тортами и подарками. Видео © Instagram / moscow_zoo_official
В Московском зоопарке отметили день рождения панд Жуи и Диндин, которых привезли из Поднебесной. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.
"Нашей красавице исполняется четыре года, а бравому Жуи — целых пять! Они уже на пороге взрослого возраста, хотя остаются всё теми же: скромной, хитрой и своевольной умницей и прямолинейным, храбрым и весёлым исследователем", — отметили в зоопарке.
В честь праздника заботливые сотрудники преподнесли именинникам картонные торты, украшенные овощами, фруктами и бамбуком, а также два подарка. Так, для Диндин киперы соорудили огромный "коктейльный стаканчик" с зонтиками и различными угощениями. А самцу Жуи на пятилетний юбилей вручили бассейн, наполненный обычными лакомствами и льдом, подкрашенным пищевыми красителями.
К слову, животные остались довольны таким вниманием. Судя по опубликованным кадрам, на радостях Жуи даже уронил праздничный торт в бассейн с лакомствами.
Ранее сообщалось, что знаменитый тигр Амур вновь стал отцом. Как рассказали в приморском "Сафари-парке", его избранница Уссури родила двух тигрят. Напомним, Амур прославился далеко за пределами России благодаря своей "дружбе" с козлом Тимуром. При этом отношения животных нельзя назвать ровными — хищник иногда нападал на своего рогатого приятеля. После одного из таких нападений козла отселили. 8 ноября 2019 года стало известно, что Тимур умер. В Приморье рассказали, что козёл болел.
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