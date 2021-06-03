Девушка из Нижневартовска зачитала рэп вместе с енотом, но за этим видео скрывается грустная правда
Пользовательница TikTok записала "милые" танцы енота на видео, которые за сутки посмотрели миллионы людей. Но мало кто из зрителей знает, в каком ужасе живёт зверёк.
В начале июня Юлия Табак из Нижневартовска опубликовала в своём тикток-аккаунте запись танцев вместе с енотом, запертым в клетке. Видео длится всего восемь секунд, и, посмотрев его один раз, можно подумать, что зверёк в ролике повторяет движения за девушкой. Оцените сами.
Видео с "енотом-рэпером" за считаные часы стало вирусным. Пользователи из РФ и далеко за пределами страны посмотрели его больше восьми миллионов раз, не подозревая, что ничего милого в записи нет.
Оказывается, это не енот повторяет за Юлией, а девушка — за зверьком. И эти движения не имеют ничего общего с рэпом. Это проявление так называемого зоохóза (Zoochosis), психологического расстройства, которое развивается у животных в неволе. Выражается психоз в виде стереотипного поведения. Это могут быть повторяющиеся атипичные для зверя движения вроде того, что выписывал енот на вирусном видео.
Примеры подобных движений можно наблюдать и у других видов, представители которых попали за решётку. К примеру, вот запись "танцев" дикобраза, заснятых в прошлом году в зоопарке Амстердама.
И таких примеров — тысячи по всему миру. Удивляться, что звери в неволе сходят с ума, не приходится — представьте, что человека запрут в клетке на всю жизнь. Никто не будет записывать с ним вирусные тиктоки. Также должно быть и с животными. Благо осведомлённость о проблемах их содержания в зоопарках медленно, но верно становится всё выше. Стоило ролику Юлии попасть в англоязычный сегмент Интернета, комментарии заполнились требованиями удалить видео и перестать смеяться над бедным енотом.
WOW-animals
Девушка осталась с изуродованным лицом, когда чихуа-хуа укусил её за веко во время наращивания ресниц
сегодня в 09:07
Девочка захотела на свой третий день рождения торт с гибелью Муфасы, и вот чем гениальна её просьба
вчера в 15:40
40 млн просмотров за сутки: Хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак
1 июня, 14:56
Комментариев: 0