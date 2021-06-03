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Девушка из Нижневартовска зачитала рэп вместе с енотом, но за этим видео скрывается грустная правда

Пользовательница TikTok записала "милые" танцы енота на видео, которые за сутки посмотрели миллионы людей. Но мало кто из зрителей знает, в каком ужасе живёт зверёк.

3 июня, 12:19

Кадры из видео © TikTok / tabakovva

В начале июня Юлия Табак из Нижневартовска опубликовала в своём тикток-аккаунте запись танцев вместе с енотом, запертым в клетке. Видео длится всего восемь секунд, и, посмотрев его один раз, можно подумать, что зверёк в ролике повторяет движения за девушкой. Оцените сами.

Кадры из видео © TikTok / tabakovva

Видео с "енотом-рэпером" за считаные часы стало вирусным. Пользователи из РФ и далеко за пределами страны посмотрели его больше восьми миллионов раз, не подозревая, что ничего милого в записи нет.

Оказывается, это не енот повторяет за Юлией, а девушка — за зверьком. И эти движения не имеют ничего общего с рэпом. Это проявление так называемого зоохó‎за (Zoochosis), психологического расстройства, которое развивается у животных в неволе. Выражается психоз в виде стереотипного поведения. Это могут быть повторяющиеся атипичные для зверя движения вроде того, что выписывал енот на вирусном видео.

Примеры подобных движений можно наблюдать и у других видов, представители которых попали за решётку. К примеру, вот запись "танцев" дикобраза, заснятых в прошлом году в зоопарке Амстердама.

И таких примеров — тысячи по всему миру. Удивляться, что звери в неволе сходят с ума, не приходится — представьте, что человека запрут в клетке на всю жизнь. Никто не будет записывать с ним вирусные тиктоки. Также должно быть и с животными. Благо осведомлённость о проблемах их содержания в зоопарках медленно, но верно становится всё выше. Стоило ролику Юлии попасть в англоязычный сегмент Интернета, комментарии заполнились требованиями удалить видео и перестать смеяться над бедным енотом.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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