Текущая политика Украины в отношении воинских мемориалов — "уничтожение всех следов своего пребывания в составе СССР", а реакции международного сообщества не будет. Таким мнением в разговоре с RT поделился депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"Украина стахановскими темпами старается уничтожить все следы пребывания в составе Советского Союза и вырастить новое поколение граждан, которое будет считать потомков армии освободителей агрессорами и врагами", — объяснил парламентарий.

По словам Бальбека, Украина порвала в клочки все международные обязательства, касающиеся воинских захоронений и "общепринятых демократических правил". Такие шаги прощаются Западом, поскольку ему нужна "анти-Россия".

"Взывать к международному сообществу в том, что касается Украины, я считаю бесполезным: реакции не будет. Создаётся впечатление, что слово "дипломатия" официальный Киев вычеркнул из своего лексикона", — подытожил Бальбек.