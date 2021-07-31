"Взывать к международному сообществу бесполезно": В Госдуме раскритиковали политику Украины в отношении воинских мемориалов
Там отметили, что действия Киева не вызывают негативной реакции Запада, который исходит из прагматических соображений.
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Текущая политика Украины в отношении воинских мемориалов — "уничтожение всех следов своего пребывания в составе СССР", а реакции международного сообщества не будет. Таким мнением в разговоре с RT поделился депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
"Украина стахановскими темпами старается уничтожить все следы пребывания в составе Советского Союза и вырастить новое поколение граждан, которое будет считать потомков армии освободителей агрессорами и врагами", — объяснил парламентарий.
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По словам Бальбека, Украина порвала в клочки все международные обязательства, касающиеся воинских захоронений и "общепринятых демократических правил". Такие шаги прощаются Западом, поскольку ему нужна "анти-Россия".
"Взывать к международному сообществу в том, что касается Украины, я считаю бесполезным: реакции не будет. Создаётся впечатление, что слово "дипломатия" официальный Киев вычеркнул из своего лексикона", — подытожил Бальбек.
Напомним, МИД России ранее направил украинской стороне ноту, потребовав выполнения Киевом международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов. В ведомстве осудили "взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".
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