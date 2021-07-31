НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Взывать к международному сообществу бесполезно": В Госдуме раскритиковали политику Украины в отношении воинских мемориалов

Там отметили, что действия Киева не вызывают негативной реакции Запада, который исходит из прагматических соображений.

31 июля, 17:56
<p>Фото © <a href="https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hill_of_Glory_in_Lviv_-_memorial.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Текущая политика Украины в отношении воинских мемориалов — "уничтожение всех следов своего пребывания в составе СССР", а реакции международного сообщества не будет. Таким мнением в разговоре с RT поделился депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

"Украина стахановскими темпами старается уничтожить все следы пребывания в составе Советского Союза и вырастить новое поколение граждан, которое будет считать потомков армии освободителей агрессорами и врагами", — объяснил парламентарий.

"Лучше начать верить собственным глазам": Захарова раскритиковала позицию МИД Франции по неонацистам на Украине

"Лучше начать верить собственным глазам": Захарова раскритиковала позицию МИД Франции по неонацистам на Украине

По словам Бальбека, Украина порвала в клочки все международные обязательства, касающиеся воинских захоронений и "общепринятых демократических правил". Такие шаги прощаются Западом, поскольку ему нужна "анти-Россия".

"Взывать к международному сообществу в том, что касается Украины, я считаю бесполезным: реакции не будет. Создаётся впечатление, что слово "дипломатия" официальный Киев вычеркнул из своего лексикона", — подытожил Бальбек.

Захарова назвала "настоящим беснованием" реакцию СМИ Запада на выступление россиян на Олимпиаде

Захарова назвала "настоящим беснованием" реакцию СМИ Запада на выступление россиян на Олимпиаде

Напомним, МИД России ранее направил украинской стороне ноту, потребовав выполнения Киевом международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов. В ведомстве осудили "взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Главные звёзды от "Единой России": Кого отобрали единороссы для думской кампании

21 июня, 21:40

"Кто придумал, тот и враг Украины": Захарова прокомментировала появление медали с изображением Бандеры и Петлюры

сегодня в 19:45

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

Десять государств готовятся отозвать признание Косово

сегодня в 21:57

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1