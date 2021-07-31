В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов
Долг властей — найти людей, причастных к уничтожению природы, отметил Реджеп Эрдоган.
Twitter / anadoluajansi
В Турции задержан человек, который подозревается в причастности к поджогам лесных массивов. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Был задержан один человек в связи с пожаром в Милясе. Наш долг — найти тех, кто сжигает наши леса", — указал турецкий лидер в ходе пресс-конференции в Мармарисе.
Эрдоган также рассказал, что для устранения ущерба от лесных пожаров в турецких регионах на первоначальном этапе выделено 50 миллионов лир (около шести миллионов долларов). Погорельцам выделят средства на аренду временного жилья. Власти возместят ущерб фермерам, животноводам, владельцам тепличных хозяйств.
"В течение года в зоне бедствия будут отстроены заново все сгоревшие жилые постройки. Строительство будет вестись с учётом особенностей архитектуры регионов", — заверил лидер республики.
Ранее Лайф сообщал, что в турецком Бодруме из-за лесных пожаров вновь эвакуировали туристов из трёх отелей. Как стало известно, новый очаг возгорания образовался в районе Умурча, а затем дошёл до района Ичмелер.
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Напомним, природные пожары в Турции добрались до курортных регионов, таких как Анталья, Мугла, Адана, городов Манавгат, Мармарис, Бодрум, Дидим, Кайсери, Мерсин и Айдын. В результате удара стихии уже погибло несколько человек, пострадало более 180.
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