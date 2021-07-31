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23-летняя внучка Лукашенко вышла замуж

Президент Белоруссии присутствовал на свадьбе и лично поздравил 23-летнюю Викторию и её супруга с бракосочетанием.

31 июля, 18:32
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<p>Александр Лукашенко, его внучка Виктория и её супруг. Фото © Telegram /<a href="https://t.me/pul_1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Пул Первого"</a></p>

Александр Лукашенко, его внучка Виктория и её супруг. Фото © Telegram / "Пул Первого"

Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория вышла замуж. Глава государства присутствовал на свадьбе и лично поздравил новоиспечённых супругов с бракосочетанием. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого", который также опубликовал фото с торжественного мероприятия.

"Президент поздравляет старшую внучку Викторию и её избранника с днём свадьбы: "Вы пишете вашу историю", — сказано в сообщении.

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Как отмечает "Пул Первого", свадебная церемония прошла "красиво и душевно" в кругу родных и близких.

При этом авторы телеграм-канала прокомментировали распространяемую в Сети информацию о том, что на мероприятии якобы присутствовало 400 человек, в то время как ресторан, где оно проходило, может вместить не более 100. Так, согласно данным администраторов паблика, на торжество по случаю бракосочетания было приглашено около 70 гостей.

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23-летняя Виктория является дочерью старшего сына Александра Лукашенко — Виктора. Всего у белорусского лидера трое сыновей и семеро внуков.

А недавно 30-летняя племянница принцессы Дианы сыграла роскошную свадьбу с пожилым миллиардером. Отца невесты — Чарльза Спенсера — не было на торжестве в Италии: в день мероприятия он опубликовал в соцсети фото из своего поместья Олторп.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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