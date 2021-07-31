НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Опубликованы снимки первого входа экипажа в модуль "Наука" на МКС

На кадрах космонавты предстают в респираторах, они берут пробы воздуха. Накануне был открыт люк в модуль.

31 июля, 19:17
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Thom_astro/status/1421503570344620035" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Thom_astro</a></p>

Фото © Twitter / Thom_astro

Астронавт Тома Песке поделился фотографиями с борта МКС, на которых запечатлён первый вход экипажа в новый многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Снимки можно увидеть на странице француза в "Инстаграме".

"Вчера мы открыли люк в МЛМ! Он направлен в сторону Земли, так что большую часть времени она будет под нами на Международной космической станции: разве это не похоже на люк подводной лодки или вход в бункер?" — подписал Песке публикацию.

Фото © Twitter / Thom_astro

Фото © Twitter / Thom_astro

Напомним, 21 июля модуль "Наука" стартовал к МКС. Внутри космической лаборатории устроено 20 универсальных рабочих мест с выдвижными полками, каюта для одного космонавта, защищённая алюминиевой плитой, санузел с туалетом и система регенерации кислорода из воды и воды из мочи.

Рогозин сообщил об интеграции модуля "Наука" в состав МКС

Рогозин сообщил об интеграции модуля "Наука" в состав МКС

Фото © Twitter / Thom_astro

Фото © Twitter / Thom_astro

Успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение в пространстве. После инцидента было отложено открытие переходных люков.

Давление в модуле "Звезда" на МКС поднимут в течение суток

Давление в модуле "Звезда" на МКС поднимут в течение суток

Накануне пресс-служба "Роскосмоса" сообщила о том, что космонавты на МКС впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль, чтобы выполнить контрольный осмотр отсеков, взять пробы воздуха и установить агрегат фильтра очистки атмосфер.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Космонавты с МКС поздравили десантников с Днём ВДВ

сегодня в 15:17

Долгожданный момент: Опубликовано первое видео из модуля "Наука" на МКС

31 июля, 20:47

Приём адмирала Сысоева: ВМФ России готовит "одесский план" для "зачистки" Чёрного моря от кораблей НАТО

сегодня в 21:40

"Променада не будет": Депутат заверил, что Россия не позволит флоту США "пастись" у своих берегов

сегодня в 21:48

"Кража" золота: Как судьи лишили победы гимнаста Аблязина

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1