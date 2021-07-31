Опубликованы снимки первого входа экипажа в модуль "Наука" на МКС
На кадрах космонавты предстают в респираторах, они берут пробы воздуха. Накануне был открыт люк в модуль.
Астронавт Тома Песке поделился фотографиями с борта МКС, на которых запечатлён первый вход экипажа в новый многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Снимки можно увидеть на странице француза в "Инстаграме".
"Вчера мы открыли люк в МЛМ! Он направлен в сторону Земли, так что большую часть времени она будет под нами на Международной космической станции: разве это не похоже на люк подводной лодки или вход в бункер?" — подписал Песке публикацию.
Напомним, 21 июля модуль "Наука" стартовал к МКС. Внутри космической лаборатории устроено 20 универсальных рабочих мест с выдвижными полками, каюта для одного космонавта, защищённая алюминиевой плитой, санузел с туалетом и система регенерации кислорода из воды и воды из мочи.
Успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение в пространстве. После инцидента было отложено открытие переходных люков.
Накануне пресс-служба "Роскосмоса" сообщила о том, что космонавты на МКС впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль, чтобы выполнить контрольный осмотр отсеков, взять пробы воздуха и установить агрегат фильтра очистки атмосфер.
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