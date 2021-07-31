Опубликованы снимки первого входа экипажа в модуль "Наука" на МКС

Астронавт Тома Песке поделился фотографиями с борта МКС, на которых запечатлён первый вход экипажа в новый многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Снимки можно увидеть на странице француза в "Инстаграме".

"Вчера мы открыли люк в МЛМ! Он направлен в сторону Земли, так что большую часть времени она будет под нами на Международной космической станции: разве это не похоже на люк подводной лодки или вход в бункер?" — подписал Песке публикацию.

Фото © Twitter / Thom_astro

Напомним, 21 июля модуль "Наука" стартовал к МКС. Внутри космической лаборатории устроено 20 универсальных рабочих мест с выдвижными полками, каюта для одного космонавта, защищённая алюминиевой плитой, санузел с туалетом и система регенерации кислорода из воды и воды из мочи.

Фото © Twitter / Thom_astro