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В Подмосковье возбудили дело о нападении ротвейлера на двух малышей

Статья о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения свободы или ареста.

31 июля, 19:31
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<p>Фото © ТАСС / Александр Яковлев</p>

Фото © ТАСС / Александр Яковлев

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело по факту нападения сорвавшегося с цепи ротвейлера на четырёхлетнюю девочку и 11-месячного мальчика в Чеховском городском округе. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности 11-месячному мальчику и его четырёхлетней сестре", — сказала она.

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По словам Врадий, следователи опросили мать пострадавших малышей, свидетелей и очевидцев нападения. Был проведён осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. Как уточняется, проверку по данному происшествию также начала областная прокуратура. Статья УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения свободы или ареста.

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Как ранее сообщал Лайф, инцидент произошёл сегодня, 31 июля, в подмосковной деревне Филипповское. Собака сорвалась с цепи и выбежала на улицу, где сначала напала на четырёхлетнюю девочку, а затем, повалив коляску, в которой находился 11-месячный мальчик, стала кусать за голову и его. Мать детей и хозяйка ротвейлера попытались оттащить пса и звали на помощь. На крики подоспели прохожие, которые помогли отогнать собаку и вызвали скорую. Малышей госпитализировали с множественными укушенными ранами.


Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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