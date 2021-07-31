В Петербурге частично обрушилась историческая дача Кривдиной

Обрушилась башня на верхушке исторического памятника федерального значения — дачи учительницы дворянского происхождения Валентины Кривдиной в Санкт-Петербурге. Строение, возведённое в начале ХХ века в стиле модерн, расположено на Садовой улице Сестрорецка и принадлежит ООО "Норд отель". Собственник неоднократно получал административные предупреждения. Теперь он может попасть на штраф в размере до 20 миллионов рублей.

"Учитывая длительное бездействие собственника, влекущее за собой угрозу уничтожения памятника, КГИОП будет рассмотрен вопрос о возбуждении в отношении ООО "Норд отель" дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.14.1 КоАП РФ", — цитирует "Интерфакс" сообщение Комитета по госконтролю, охране и использованию памятников истории и культуры, направленное в прокуратуру.

В начале ХХ века дачу построили для учительницы Валентины Кривдиной. Позже там жили работники советского пансионата "Сестрорецк". Несмотря на то что сегодня здание признано аварийным, в нём есть жильцы. Как сообщает один из экскурсионных аккаунтов, семья из семи человек отказывается съезжать из-за того, что им якобы "предлагают обменять несколько комнат в доме возле залива на квартиру на окраине города площадью 16 квадратных метров". Собственник при этом и ранее попадал на штрафы и неустойки, общая сумма которых равна 900 тысячам рублей.