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"В семье не без урода": Нарышкин резко высказался об оппозиционерах, предлагающих вводить санкции против России

Глава Службы внешней разведки считает, что таких граждан очень мало — "подавляющее меньшинство".

31 июля, 19:47
<p>Сергей Нарышкин. Фото © Пресс-служба Президента РФ</p>

Сергей Нарышкин. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Представители российской оппозиции, которые посещают США и там призывают Белый дом вводить против России новые санкции, — это предатели, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Это предательство. Предательство своей страны, своего народа. Надо всё называть своими именами… В семье не без урода", — сказал глава СВР в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Нарышкин заявил, что с Россией лучше не конфликтовать, а сотрудничать

Нарышкин заявил, что с Россией лучше не конфликтовать, а сотрудничать

По его словам, Служба внешней разведки следит за деятельностью таких граждан, на территории США "их видит". Таких людей подавляющее меньшинство. По мнению Нарышкина, "что-то, наверное (от СВР. — Прим. ред.), ускользает, но далеко не всё".

Как рассказывал Лайф, ранее Нарышкин заявлял, что Россия скоро возобновит сотрудничество с США по линии разведведомств.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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