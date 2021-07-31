Представители российской оппозиции, которые посещают США и там призывают Белый дом вводить против России новые санкции, — это предатели, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Это предательство. Предательство своей страны, своего народа. Надо всё называть своими именами… В семье не без урода", — сказал глава СВР в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

По его словам, Служба внешней разведки следит за деятельностью таких граждан, на территории США "их видит". Таких людей подавляющее меньшинство. По мнению Нарышкина, "что-то, наверное (от СВР. — Прим. ред.), ускользает, но далеко не всё".