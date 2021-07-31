Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, в котором он назвал жителей Украины украинской политической нацией, показывает его президентские амбиции, полагает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

"Мне кажется, что Порошенко таким образом готовит плацдарм для следующей избирательной кампании. Мы видим, что он не смирился с тем, что проиграл выборы Зеленскому, и считает, что его президентские амбиции более чем обоснованы. Исходя из этого, как мы видим, он пытается показать свою субъектность", — отметил Данюк в беседе с RT.

Он также отметил, что по всем значимым решениям, касающимся Незалежной, сразу следом за позицией Зеленского появляется заявление Порошенко.

"С точки зрения аудитории, с точки зрения количества сторонников он до сих пор Зеленскому проигрывает, но, публикуя тексты на польском, постоянно заявляя о том, что Россия — это враг, он делает это намного более активно, более агрессивно, чем Зеленский. И в этом смысле он пытается по необходимым параметрам для Запада перещеголять Зеленского", — добавил Данюк.

По мнению эксперта, тот факт, что Порошенко выстраивает оси Киев — Вашингтон — Варшава, Киев и прибалтийские государства, указывает на то, у кого "в нужный час" он запросит помощь. А "очень громкий информационный повод", который создала статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", — "удобный инструмент для Порошенко, чтобы обратить на себя внимание и заявить о себе".