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"Перещеголять Зеленского": В ОП объяснили попытки Порошенко обратить на себя внимание

По мнению общественника, экс-глава Незалежной пытается охватить аудиторию большую, чем у нынешнего руководителя страны.

31 июля, 19:40
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/2521676054633438" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пётр Порошенко</a></p>

Фото © Facebook / Пётр Порошенко

Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, в котором он назвал жителей Украины украинской политической нацией, показывает его президентские амбиции, полагает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

"Мне кажется, что Порошенко таким образом готовит плацдарм для следующей избирательной кампании. Мы видим, что он не смирился с тем, что проиграл выборы Зеленскому, и считает, что его президентские амбиции более чем обоснованы. Исходя из этого, как мы видим, он пытается показать свою субъектность", — отметил Данюк в беседе с RT.

Он также отметил, что по всем значимым решениям, касающимся Незалежной, сразу следом за позицией Зеленского появляется заявление Порошенко.

"С точки зрения аудитории, с точки зрения количества сторонников он до сих пор Зеленскому проигрывает, но, публикуя тексты на польском, постоянно заявляя о том, что Россия — это враг, он делает это намного более активно, более агрессивно, чем Зеленский. И в этом смысле он пытается по необходимым параметрам для Запада перещеголять Зеленского", — добавил Данюк.

По мнению эксперта, тот факт, что Порошенко выстраивает оси Киев — Вашингтон — Варшава, Киев и прибалтийские государства, указывает на то, у кого "в нужный час" он запросит помощь. А "очень громкий информационный повод", который создала статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", — "удобный инструмент для Порошенко, чтобы обратить на себя внимание и заявить о себе".

Зеленский отреагировал на статью Путина об Украине

Зеленский отреагировал на статью Путина об Украине

Ранее Лайф писал, что Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев. Экс-президент Незалежной заверил, что его соотечественники не имеют проблем с собственной идентичностью. Он также привёл примеры различий между народами соседних стран.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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